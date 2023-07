Útekom do Ameriky chceli získať šťastie a pokoj pre svoju rodinu. No zdá sa, že namiesto toho Harry s Meghan dospeli ku kríze.

Spoza oceána prichádza čoraz viac informácií o tom, že to momentálne medzi manželmi škrípe. Naposledy ich spolu videli na verejnosti v polovici mája, keď Harry s Meghan zažili naháňačku s novinármi. Zrejme aj tento incident zanechal na ich vzťahu stopy, pretože odvtedy sa začalo množiť čoraz viac špekulácií o tom, že prežívajú veľkú krízu.

V poslednom čase sa toho na nich nahrnulo veľmi veľa. Kritika verejnosti neutícha a čoraz viac ľudí nemá pochopenie pre ich vyplakávanie cez médiá. Automaticky im tak klesá popularita, čo negatívne ovplyvňuje všetky ich projekty. Ani jedna z ich šou nemala z dlhodobého hľadiska tak veľký úspech, ako sa to očakávalo. Navyše Meghanin podcast skončil trapasom, keď im predčasne ukončili zmluvu a na verejnosť sa dostali informácie o tom, že hostí spovedali iní ľudia a ona iba donahrávala potrebné otázky.

To vyústilo až do Marklovej rozhodnutia, že uzatvorila nové zmluvy s agentúrou, cez ktorú sa chce presadiť už len ona sama. Aj toto by mal byť jeden z dôvodov ich krízy, o ktorej informoval portál Radaronline.com. Zatiaľ čo Meghan sa chce naplno venovať budovaniu značky na vlastnom mene, Harry v týchto dňoch odchádza do Afriky, kde bude točiť dokument pre streamovaciu spoločnosť Netflix. Na veľké prekvapenie však za ním po celý čas nemá prísť jeho rodina, pričom Markle si doposiaľ nenechala ujsť žiadnu príležitosť na návštevu tohto kontinentu.

Od júna sa navyše objavujú správy o tom, že Harry údajne nebýva s rodinou, ale niekoľko nocí strávil v jednom z hotelov v Los Angeles. Ich americká rozprávka sa tak rýchlo premenila v drámu, ktorú navyše podporujú aj samotní manželia. Doteraz sa nielen nevyjadrili ku klebetám, ktoré sa šíria o ich vzťahu, ale navyše sa ich nepokúsili vyvrátiť ani tým, že by sa spoločne objavili na verejnosti.