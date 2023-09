V uliciach Spojených štátov amerických si už dlhšie nevedia rady s novou a veľmi nebezpečnou drogou, známou ako tranq. Obeťami je čoraz viac ľudí. Pre charakteristické prejavy užívateľov, ktorí v niektorých prípadoch pripomínajú "živých mŕtvych" z filmov, nebezpečnej látke prischol názov zombie droga.

Šíri sa rýchlo, problémy hlásia zo všetkých kútov. Nie je prehnané hovoriť o národnej kríze. Portál Sky News upozornil, že droga už ničí životy v 48 z celkového počtu 50 štátov, ktoré tvoria USA. Problémom je aj zvýšená kriminalita, ktorá so závislosťou prichádza.

Addicts stumbling in trans like state along sidewalks strewn in burning trash heaps at the epicenter of Philadelphia "tranq" epidemic .#drugs #Philadelphia pic.twitter.com/cRj2c3giF5