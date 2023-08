Bývalý zamestnanec detských domovov sa údajne dopustil 1 623 prípadov zneužitia detí.

Austrálski policajti už v práci zažili všeličo, ale prípad, ktorému sa detektívi zo špecializovanej policajnej jednotky v Queenslande venovali v poslednom čase, dal psychicky zabrať aj im. Do ich hľadáčika sa totiž dostal 45-ročný bývalý zamestnanec detských domovov v Bris­bane a v Sydney, ktorého napokon obvinili z 1 623 skutkov zneužívania detí. Či už zo sexuálneho obťažovania, alebo rovno zo znásilnenia.

Meno pedofilného predátora zatiaľ nezverejnili, pretože podľa tamojších zákonov to môžu urobiť až po jeho definitívnom usvedčení. Tak či onak, kauza hýbe krajinou. „Toto bol jeden z najhorších prípadov zneužívania maloletých, aké som takmer za štyridsať rokov policajnej práce videl,“ povzdychol si asistent policajného komisára v Novom Južnom Walese Mi­chael Fitzgerald.

Všetko na videu

Obžalovaný s trvalým pobytom v meste Gold Coast, ležiacom v južnej časti Brisbane, sa údajne dopúšťal spomínaných ohavností na deťoch mladších než desať rokov v desiatich detských domovoch v rokoch 2007 až 2022. Ba čo viac, všetko si vraj fotil alebo natáčal na kameru. Polícii sa podarilo identifikovať 87 obetí, pričom niektoré z nich medzičasom dovŕšili osemnásť rokov a s vyšetrovateľmi spolupracovali.



Zvrhlému vychovávateľovi nechutné aktivity dlho prechádzali. Na prvé videá, ktoré naznačovali zneužívanie, policajti narazili na takzvanom dark webe ešte v roku 2014. Dlho sa im však nedarilo páchateľa identifikovať. Nepomáhalo ani pátranie v medzinárodnej databáze.



Prelom prišiel v auguste minulého roka, keď sa vyšetrovateľom podarilo vystopovať miesto natáčania jedného z videí. K predátorovi ich priviedol obrázok posteľnej bielizne. Do pátrania boli zapojené viaceré medzinárodné zložky, napokon vysvitlo, že video pochádza z detského domova vzdialeného od budovy vyšetrovateľov zhruba len dvadsať kilometrov.

Nečakaný vynález

Keď na muža vydali zatykač a vybrali sa za ním, policajti boli pripravení na všetko, no to, čo v jeho byte našli, ich aj tak ohromilo. Harddisk zhruba so štyrmi tisíckami videí a fotiek, kamery a telefóny, ktorými zvrhlosti natáčal.

Muži zákona mali v rukách obrovské množstvo usvedčujúceho materiálu. „Potrebovali sme veľa času, kým sme obete z obrazových záznamov dokázali identifikovať. Samotný proces si vyžadoval trpezlivosť, zručnosť a odhodlanie,“ skonštatovala policajná komisárka Justine Gough. Tá zároveň vyjadrila zdesenie nad obludnosťou prípadu, ktorý museli jej kolegovia riešiť. „Je to celé hlboko znepokojujúce a stresujúce,“ uviedla.



Austrálsky portál v súvislosti so zverejnením obvinenia oslovil bývalú detektívku v štáte Victoria Narelle Frasierovú, ktorá sa v práci zaoberala sexuálnymi zločinmi 27 rokov. Práve práca a povinnosť sledovať podobné videá kvôli identifikácii ju donútili vo funkcii skončiť. Dôvodom bola posttraumatická porucha.



„Hneď som si spomenula na chudákov vyšetrovateľov. Nie je možné, aby vás to nejakým spôsobom neovplyvnilo,“ konštatovala 64-ročná Frasierová, ktorá sa dnes živí ako hovorkyňa. „Nešlo len tak prísť domov z roboty a zabudnúť na to, čo som musela celý deň sledovať. Ani dnes sa nedokážem len tak pozrieť na deti a nemyslieť na hrôzy, ktorým boli niektoré vystavené. Nedostanem to z hlavy do konca života.“



Ešte horšie sú na tom rodičia zneužitých a obete. „Neviete si predstaviť, aké ťažké je zájsť za rodičmi a oznámiť im, že ich ratolesti boli zneužité. Že ich videá kolujú po internete,“ povedala Frasierová.

Súd už čoskoro

Aj Tiffany Marsh, ktorá sa v štáte Queensland zaoberá prípadmi zneužívania detí, je z rozsahu a nechutnosti skutkov zhrozená. „Je náročné vysvetliť deťom, že boli týrané. Je to veľmi ťažká situácia. Zneužívanie môže mať zničujúci vplyv nielen na samotné obete, ale aj ich okolie,“ tvrdí.

Súd s obžalovaným by sa mal začať v Brisbane v pondelok 21. augusta, austrálsky pedofil bude čeliť množstvu obvinení.