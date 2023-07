Je mimozemská hrozba reálna?

Sme vo vesmíre sami? Mimozemské civilizácie a ich hrozba útoku na našu planétu či únosy a experimenty na ľuďoch sú už dlho súčasťou populárnej kultúry. Filmov či kníh s touto témou už vzniklo neúrekom. Okolo U.F.O. fenoménu vznikla aj početná svetová komunita, podľa ktorej sú tu mimozemšťania už dávno a svetové vlády nám to naschvál zamlčujú. Pre niektorých sú rozmazané zábery vesmírnych korábov či pitva mimozemšťana z Roswellu nespochybniteľný fakt, iní sa pri zmienkach o zelených mužíkoch s čiernymi očami iba pousmejú pod fúzy.

Vo vojne by sme boli bez šance

Americký kongresman za štát Tennessee poriadne rozvíril diskusiu o existencii života mimo našu planétu. Republikán Tim Burchett tvrdí, že videl utajené videá, ktorých obsah súvisel s neidentifikovateľnými lietajúcimi objektami, teda s UFO, ktoré zatiaľ neboli zverejnené. Podľa neho by sme v možnom konflitke s mimozemskou civilizáciou ťahali za kratší koniec a naše šance na úspech by boli nulové.

"Nezvládli by sme to," uviedol Burchett, ktorým bol hosťom podcastu pre Event Horizon. "Ak sú niekde tam vonku, a oni sú, sú schopní z nás narobiť brikety z uhlia," varuje kongresman, podľa ktorého je technológia mimozemšťanov svetelné roky pred tou našou. "A keď sú schopní prekonať svetelné roky rýchlosťou, akou sme videli na videách, ak dokážu lietať pod vodou, zatajiť tepelnú stopu a podobne, potom sme úplne mimo našej ligy."

Nie sú to Rusi ani Číňania, verí politik

Burchett však vysvetlil, že hrozba mimozemského útoku podľa neho nie je na programe dňa. "Nedokázali by sme ich odraziť, ani keby sme chceli. Preto si myslím, že pre nás nepredstavujú hrozbu, inak by sa to už stalo," verí kongresman, ktorý je členom Výboru Snemovne reprezentantov pre dohľad a zodpovednosť, ktorý sa okrem UFO zaoberá aj inými záhadnými fenoménmi (Unidentified Anomalous Phenomena, pre ktorú sa používa skratka UAP).

Nemôže sa jednať o experimentálne technológie iných svetových mocností? Rusko alebo Čína by sa tým podľa kongresmana neodolali pochváliť širokej verejnosti. "Rusi ani Číňania v tom nemajú prsty. Vieme, že ak by to boli Číňania, už by nás vlastnili. A ak by to bolo Rusko, Putin s jeho egom...nepôsobil by v konflikte na Ukrajine tak neohrabane," dodal Burchett pre washington examiner s tým, že podľa neho vláda USA zatajuje dôkazy o existencii mimozemského života už od známeho incidentu v Roswelli v roku 1974.

Kongresman Tim Burchett Zdroj: reprofoto youtube

Neporušené mimozemské lode? Vraj majú aj také

Tlak na štátne inštitúcie ohľadom mimozemšťanov v Spojených štátoch rastie. Republikáni aj demokrati žiadajú odtajnenie dokumentov o UAP. Dokonca podali spoločný návrh zákona. Ak by bol schválený, Americký národný archív by mohol zverejňovať dokumenty od všetkých relevantných vládnych agentúr.

Olej do ohňa prilialo aj vyhlásenie vyznamenaného veterána Air Force Davida Gruscha, ktorý je podľa mnohých serióznym zdrojom informácii. Grusch uviedol, že americká vláda má tajný program, ktorý má na starosti zaistenie havarovaných mimozemských lodí a technológii, vrátane tiel pilotov. V zbierke vraj majú aj pár neporušených modelov. O tomto programe okrem verejnosti údajne nič netušia ani členovia Kongresu.