Topmodelka sa stiahla z verejného života. Teraz ukázala, čím si roky prechádza!

Americká supermodelka Bella Hadid (26) zverejnila fotky boja s lymskou boreliózou. Hoci vraj vyberala „najšťastnejšie“ snímky, odrážajú náročnú liečbu a vidieť na nich, ako dostáva antibiotiká priamo do žily.

Nevzdala sa

„Moje malé ja, ktoré trpelo, by bolo také hrdé na to, že som dospela a nevzdala sa,“ napísala Bella k sérii neprikrášlených fotografií. Modelka si dala tento rok pauzu od práce aj Instagramu, aby teraz zverejnila svoj boj s chorobou. Poďakovala sa mame, že stojí pri nej, ochraňuje ju a podporuje a aj za to, že odložila všetky jej zdravotné záznamy, ktoré teraz Bella zverejnila a dokumentujú symptómy choroby. Bella sa totiž potýka s lymskou boreliózou viac ako polovicu svojho života!

„Život v tomto stave, ktorý sa zhoršuje časom a prácou, keď som sa snažila urobiť seba, rodinu a ľudí, ktorí na podporujú, hrdými, na mňa doľahol nevysvetliteľným spôsobom. Byť smutnou a chorou popri všetkých tých požehnaniach, privilégiách, príležitostiach a láske okolo mňa, bolo pre mňa tou najviac mätúcou vecou.“

Návrat na móla?

Bella fanúšikov uistila, že je ale v poriadku a nemusia sa o ňu báť. Napriek chorobe, by dokonca nič nemenila. „Ak by som toto všetko musel absolvovať znova, dostať sa sem, presne do tohto momentu, v ktorom sa práve nachádzam, s vami všetkými, byť konečne zdravá, podstúpila by som to znova. Urobila ma to totiž tým, kým dom dnes.“

„Vesmír funguje tým najbolestivejším a najkrajším spôsobom, a musím povedať, že ak sa s tým popasujete, zlepší sa to,“ sľubuje Bella a radí všetkým nestrácať nádej. Ona sama je vďačná za novú perspektívu, ktorou sa po chorobe díva na život. „Týchto vyše sto dní boreliózy, chronickej choroby, liečby koinfekcie, takmer 15 rokov neviditeľného utrpenia, stálo za to. Ak Boh dá a budem môcť šíriť lásku a po prvý raz môžem byť skutočne sama sebou.“

„Snažila som sa vybrať tie najpozitívnejšie obrázky, pretože akokoľvek bolestivý bol tento zážitok, jeho výsledkom je najpoučnejšia skúsenosť môjho života plného nových priateľov, vízií a myslenia.“ Bella poďakovala všetkým ľuďom, ktorí ju podporovali, svojej doktorke a zdravotným sestrám. Za anjela strážneho označila svojho psíka, ktorý ju ani na sekundu neopustil a bol pri nej i keď dostávala intravenózne lieky či podstúpila transplantáciu krvi. „Vrátim sa, keď budem pripravená,“ uzavrela s tým, kedy by sa mohla opäť vrátiť na svetové móla.

Vzdala sa srdcovky

V príspevku Bella ukázala aj snímky svojich lekárskych záznamov z roku 2013, keď jej lymskú boreliózu diagnostikovali. Odhaľujú niektoré zo symptómov choroby, ako extrémne vyčerpanie, bolesti svalov a kĺbov, bolesť na hrudníku. Chorobou sa nakazili pritom aj jej matka Yolanda (59) a mladší brat Anwar (24).

Yolanda známa z reality šou Skutočné paničky Beverly Hills, vo svojom blogu na BravoTV.com v roku 2016 napísala, že odkedy Bellu a Anwara diagnostikovali, sú na „rozsiahlej holistickej liečbe“ a prezradila, ako sa podľa nej všetci nakazili chorobou prenášanou kliešťami. „Je bežné, že lymská borelióza postihne viacerých členov rodiny. S deťmi sme 10 rokov žili na ranči s koňmi v Santa Barbare a väčšinu času sme trávili vonku v prírode.“

Bella dokonca nebola schopná kvôli vážnym symptómom jazdiť na koňoch a podľa matky sa musela vzdať svojho celoživotného sna o profesionálnej jazdeckej kariére a účasti na olympiáde. „Bola to jej najväčšia srdcovka v živote a dodnes je to pre ňu mimoriadne citlivá téma. Je však odolná a zamerala sa novým smerom – urobila si meno v modelingovom priemysle, zatiaľ čo každý deň bojuje s príznakmi chronickej lymskej boreliózy.“

Všetci jej blízki trpeli

Sledovať, ako jej blízki trpia nebolo ľahké ani pre staršiu sestru Belly, tiež supermodelku Gigi (28). „Mama nemohla vstať z postele ani šoférovať aj niekoľko dní, a tak som brávala brata so mnou do školy, alebo som pripravila obed. Cítila som sa previnilo, že som bola jedinou v rodine, ktorá nechápala, čím si ostatní prechádzajú. Je to ťažké, keď má celá vaša rodina bolesti a vy neviete, čo robiť,“ spomínala Gigi pre Elle v roku 2019.

Lymská borelióza je podľa Wikipédie infekčné bakteriálne ochorenie, ktoré postihuje celý organizmus. Prenáša sa kliešťami. Po uhryznutí kliešťom možno najskôr pozorovať prstencové sfarbenie kože. Po týždňoch ale mesiacoch sa vyvinie malátnosť, neurologické a srdcové poruchy. Neskôr sa môže vyskytnúť aj artrída. Borélia sa vyskytuje aj na Slovensku, a to skoro na celom území. Lieči sa antibiotikami. Môže to však trvať roky.