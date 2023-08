Dar prijal s úsmevom.

Paralympijský cyklista Ricardo Ten získal na svetovom šampionáte v Glasgowe už svoj tretí titul majstra sveta. Keď cyklistovi bez rúk odovzdali ako darček k výhre hodinky, jeho reakcia obletela svet.

Športu sa venoval už od detstva a nezanevrel naň ani po nešťastnom incidente, ktorý ho stál končatiny. „Ako malý som sa dotkol elektrického vedenia s vysokým napätím. Museli mi amputovať ľavú nohu a obe ruky. 75 percent môjho tela utrpelo popáleniny tretieho stupňa," povedal pre cyklistický portál Cyclingweekly. Z ťažkých zranení sa zotavoval dva roky, no potom sa k športu vrátil a zbieral jeden úspech za druhým. Najprv sa venoval plávaniu, vďaka ktorému sa môže popýšiť troma zlatými medailami z paralympijských hier a troma titulmi majstra sveta.

Po olympiáde v Rio de Janeiro 2016 však prekvapil prestupom do sveta paracyklistiky. „Ľudia boli prekvapení, ako rýchlo som sa prispôsobil. No realita je taká, že ako malý chlapec som jazdil na bicykli stále. Aj na tréningy som chodil na bicykli. Žijem vo Valencii a tu to bol vždy môj hlavný dopravný prostriedok," vysvetlil Ten, ktorý sa túži zúčastniť na paralympiáde v Paríži 2024.

Možno preto ho nerozhádzal ani zvláštny dar od organizátorov majstrovstiev sveta v Glasgowe. Šampiónovi bez rúk darovali značkové hodinky. Ten však celú situáciu zobral s nadhľadom, po výbuchu smiechu vyplazil jazyk do objektívov a fotografom ochotne zapózoval aj s hodinkami.