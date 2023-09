Neymarove požiadavky po podpise arabskému Al Hilal vyrážajú dych.

Brazílsky Santos, španielska Barcelona, francúzsky Paris St. Germain. Brazílsky útočník hral v kariére len za bohaté kluby, no aj tak pri čerstvom prestupe do saudskoarabského Al Hilalu zaskočil všetkých neprimeranými požiadavkami. Nestačí mu v prepočte plat vyše 160 miliónov eur za rok, čo mu garantuje vyše troch miliónov eur týždenne. Pridal k tomu viacero vecí, nad ktorými bežnému smrteľníkovi zostáva rozum stáť.

Bentley aj Lamborghini

Dnes 31-ročný útočník zo Sao Paula žiadal od Al Hilalu, ktorý pred Neymarom už stihol kúpiť Portugalčana Rubena Nevesa či skvelého marockého brankára Yassina Bounoua, len pre seba tri luxusné autá. Ďalšie štyri vozidlá typu Mercedes G mal vyfasovať jeho sprievod a k tomu dodávku so šoférom.

Šofér podľa Neymarových predstav musí byť pre Brazílčana a jeho rodinu k dispozícii nonstop. Vrcholom všetkého bola žiadosť, aby všetky jeho útraty v hlavnom meste Saudskej Arábie Rijáde, kde klub pôsobí, znášal klub. Rovnako tak má vedenie Al Hilalu preplácať Neymarovi výdavky aj za prípadné reštauračné účty v iných častiach krajiny. Prečo si to Brazílčan nie je ochotný platiť z rozprávkového platu, aký za svoje služby dostane, zostáva záhadou.



Mimochodom, dvojnásobný šampión španielskej La Ligy a päťnásobný víťaz francúzskej Ligue 1 dal dopredu vedieť aj to, o aké tri autá má záujem. Brazílsky loptový virtuóz chce po saudskoarabských cestách jazdiť v Bentley Continental (základná výbava sa začína na 222-tisíc eurách), Aston Martin DBX (od 185-tisíc) a Lamborghini Huracan (od 200-tisíc).

Tri sauny aj bazén

Okrem toho musí mať každý deň v chladničke obľúbený džús z plodov palmy acai, ktorá rastie v dažďových pralesoch v jeho rodnej Brazílii. Toto superovocie vraj okrem iného dokáže spomaliť proces starnutia. A k tomu futbalista s hviezdnymi maniermi žiada dostatok guaranových džúsov.



V dome, kde bude po tréningoch a zápasoch tráviť čas, má klub podľa zistení britského denníka The Sun postaviť tri sauny. Neymarova rodina požaduje päťčlenný personál, do ktorého bude patriť aj špičkový kuchár a dvaja upratovači.



Portál goal.com pridal informáciu minimálne o 25 miestnostiach, ktoré by Neymarova vila počas jeho pôsobenia v Al Hilale mala mať. A k tomu bazén, pričom „skromný“ Brazílčan pridal minimálne požadované rozmery – desať krát štyridsať metrov. Samozrejmé je aj súkromné lietadlo pre každý dlhší presun členov rodiny.

Do Rijádu princovým boeingom

Neymar bol už v roku 2017, keď ho z Barcelony kúpil Paris St. Germain, najdrahším futbalistom sveta. Zdá sa, že si aj dnes môže robiť, čo chce. Al Hilal už medzičasom jeho prestup potvrdil. Z Paríža do Rijádu ho prevážal súkromný Boeing 747, ktorým ho poslal vyzdvihnúť saudský princ Al Waleed bin Talal. A na trávniku po príchode mu klub usporiadal veľký privítaci ohňostroj.

V Rijáde je už aj jeho partnerka, modelka Bruna Biancardi, s ktorou futbalista očakáva čoskoro narodenie prvého potomka. „Mala by to byť dcéra,“ pochválila sa brazílska kráska na Instagrame, kde ju sleduje vyše 7,2 milióna followerov.