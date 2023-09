Ukazuje sa, že domnelá ekologická náhrada v skutočnosti nie je zďaleka taká „eko“, ako sme si mysleli. Ba čo viac, môže ohrozovať zdravie.

V honbe za ochranou životného prostredia mnohé krajiny zakázali používanie plastových slamiek a nahradili ich drevenými alebo bambusovými. Takto sa podarilo o čosi znížiť objem produkovaného plastového odpadu. Ukazuje sa však, že z hľadiska ekológie ani zdravia to nie je celý príbeh.

Naveky v nás

Tím belgických výskumníkov sa rozhodol zhodnotiť ekologickosť rôznych typov slamiek na základe ich chemického zloženia. V rámci prvej analýzy tohto typu v Európe a iba druhej vykonanej celosvetovo vedci otestovali 39 značiek slamiek zhotovených z piatich rôznych materiálov - z papiera, bambusu, zo skla, z ocele a plastu. Získali ich z obchodov, zo supermarketov a z reštaurácií rýchleho občerstvenia. Následne zisťovali, či slamky obsahujú syntetické chemikálie známe pod skratkou PFAS - perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty.



Ide o skupinu takmer päťtisíc chemických látok, ktoré sa po­užívajú pri výrobe rôznych, bežne používaných predmetov, ako je outdoorové oblečenie alebo niektoré panvice. Vynikajú extrémne pomalým rozpadom, v niektorých prípadoch trvajúcim až tisícročia, čo im vynieslo prezývku večné chemikálie. Taktiež je známe, že sa hromadia v životnom prostredí i v ľudskom tele a že negatívne vplývajú na ľudské zdravie. Výskumy zistili, že môžu prispieť k širokej škále mnohých zdravotných problémov, ako je rakovina semenníkov, rakovina obličiek, poškodenie pečene, ochorenie štítnej žľazy, obezita a neplodnosť.

Vedci priniesli iný pohľad na kvalitu a škodlivosť slamiek. Zdroj: Nový Čas pre ženy

Dopadli najhoršie

Vo výskume, ktorý publikoval vedecký časopis Food Additives and Contaminants, belgickí vedci uvádzajú, že večné chemikálie zistili vo väčšine - viac ako dvoch tretinách - skúmaných slamiek, pričom najčastejšie sa vyskytovali v slamkách zhotovených z papiera alebo bambusu. V prípade papierových obsahovalo večné chemikálie 18 z 20 značiek, čiže 90 percent, pri bambusových štyri značky z piatich, teda 80 percent. Plastové slamky dopadli o čosi lepšie - PFAS sa zistili v 75 percentách skúmaných značiek. Najlepšie dopadli sklené slamky, pri ktorých sa večné chemikálie preukázali v menej ako polovici (40 percent). V rámci početnej skupiny chemikálií PFAS pritom vedci najčastejšie narážali na celosvetovo zakázanú kyselinu perfluorooktanovú.



„Slamky vyrobené z rastlinných materiálov, ako je napríklad papier alebo bambus, sa často prezentujú ako ekologickejšie než tie, ktoré boli zhotovené z plastu,“ hovorí člen výskumného tímu Thimo Groffen z Antverpskej univerzity. „Prítomnosť chemických látok PFAS v týchto slamkách však znamená, že to nevyhnutne nie je pravda. A zároveň to znamená, že papierové a bambusové slamky nie sú nevyhnutne biodegradovateľné.“

Čo nevieme

Prítomnosť večných chemikálií v slamkách automaticky neznamená dôvod na paniku. V prvom rade zatiaľ nevieme, či sa PFAS vôbec dostávajú zo slamiek do tekutiny, ktorá sa cez ne pije. Zistené koncentrácie boli navyše nízke, pričom väčšina ľudí tak či tak využíva slamky iba sporadicky. „Malé dávky týchto chemikálií samy osebe síce nie sú škodlivé,“ upozorňuje Thimo Groffen, „lenže prispievajú k celkovej chemickej záťaži, ktorej sú naše telá vystavené.“ Výskumník dodáva, že treba zohľadniť aj fakt, že PFAS sa v tele časom hromadia.



Podľa vedcov nie je isté, či sa večné chemikálie dostali do slamiek z vody použitej počas výrobného procesu v snahe dosiahnuť vodoodolnosť, alebo pochádzajú z pôdy, v ktorej rástli rastliny neskôr spracované na papier.

Mimoriadne častý výskyt podľa nich naznačuje, že PFAS boli s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou vodoodpudivej ochrannej vrstvy. Pôvod večných chemikálií v papierových a bambusových slamkách, ako aj ich možný prienik do tekutiny by mal zodpovedať budúci výskum.