Niektorí svoj prestup oľutovali, no už bolo neskoro.

Saudská Arábia čelí pravidelne vážnym obvineniam z porušovania ľudských práv. Kráľovstvo, ktoré má od roku 2022 pod kontrolou princ s povesťou krutého vládcu Mohamed bin Salmán, sa snaží vylepšiť svoj imidž v zahraničí viacerými spôsobmi. Jedným z nich je aj rozvoj športu, pričom kladie veľký dôraz na futbal. Vláda od roku 2021 naliala do športu takmer 6 miliárd eur, na futbal išlo 3,5 miliardy.

Neuveriteľné peniaze, rozprávkové bývanie

Výsledok sa dostavil. Do miestnej ligy, ktorú dovtedy svet veľmi nesledoval, sa podarilo nalákať viacero známych hráčov. Počas posledného roka sa však Saudi prekonali, keď do ligy nalákali superhviezdy ako Karim Benzema, Sadio Mané, Neymar, všetko vyšperkoval príchod žijúcej legendy Cristiana Ronalda. Nikto si nerobil ilúzie, že tam prišli z túžby vyhrávať miestne trofeje - išlo samozrejme o peniaze. Spomínaný Ronaldo je zvyknutý zarábať najvyššie sumy, no aj jemu sa pri pohľade na zmluvu musela zatočiť hlava. Základný plat má okolo 100 miliónov eur, no ak sa započítajú bonusy a peniaze z marketingových aktivít, Portugalčan si ročne prilepší o viac ako 200 miliónov eur. Zle sa nemajú ani spomínané bývalé hviezdy Liverpoolu, PSG či Realu Madrid. Ronaldo a Neymar si navyše žijú v palácoch, ktoré akoby vypadli z rozprávok.

Nie všetci však majú podobnú skúsenosť. Viacerí menej známi futbalisti sa miesto vidiny lukratívnej mzdy dočkali nevyplatených peňazí, súdnych sporov či rozviazania zmluvy bez zjavného dôvodu. Podľa rumunského portálu Liberta za posledných šesť mesiacov prebehlo medzi futbalistami a klubmi Saudskej Arábie viac ako 20 súdnych sporov. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a športový arbitrážny súd (CAS) rozhodli všetky prípady v prospech hráčov.

Moja rodina bola rukojemníkom, tvrdí hráč

Napríklad Angličan Lewis Gabban doplatil na dohodu s tímom Al Ahli. Už po troch mesiacoch po uzatvorení zmluvy tvrdil, že klub mu nevyplatil mzdu a bonusy vo výške 400 000 libier. Keď podal sťažnosť, okamžite ho prepustili. Dôvodom zo strany klubu bolo, že Gabban si odmietol otvoriť účet v saudskej banke. Napokon však vysúdil odškodné 2,5 milióna eur. Španiel Alberto Botía sa súdil o deväť omeškaných platieb, klub mu navyše náhle zrušil jeho zmluvu. Odopreli mu aj vstup do krajiny po návrate zo zahraničia. Botiovi sa tiež podarilo vysúdiť 2,2 milióna eur. Brazílčan Everton Ferreira Guimaraes tvrdil, že okrem nevyplatenej mzdy klub Arar FC držal jeho rodinu ako rukojemníkov, lebo im nedovolil opustiť Saudskú Arábia. Zúfalý futbalista cez sociálnu sieť žiadal pomoc od saudského ministra športu. Všetko opäť vyriešil súd, ktorý Guimaraesovi priznal odškodné 82 000 eur.

FIFA už na tieto prípady zareagovala. Napríklad klubu Al Ahli zakázala nákup hráčov počas dvoch prestupových období. Klub si však z toho ťažkú hlavu nerobil a cez leto nakúpil viacero známych hráčov za 200 miliónov eur. Na nedodržiavanie pravidiel v Saudskej Arábii reagovala aj Medzinárodná asociácia profesionálnych futbalistov. V správe z roku 2022 odporúča hráčom vyhnúť sa viacerým krajinám, medzi nimi sa nachádza aj Saudská Arábia.