V obľúbenej dovolenkovej destinácii riešia nezvyčajný problém.

Chorvátsko patrí medzi obľúbené európske dovolenkové destinácie, každoročne tam zamieri aj množstvo Slovákov. Po novom si však počas kúpania sa v mori treba kryť chrbát. A to doslova. Tento rok sa totiž môže relax v morskej vode skončiť aj veľmi bolestivo.

Miestne orgány varujú pred tropickou rybou s názvom krídlovec, ktorý má jedovaté tŕne. Vďaka nim môže človeku spôsobiť vážne a veľmi bolestivé poranenia. Tento invázny druh sa vďaka globálnemu otepľovaniu rozšíril z Indického a Tichého oceánu až do Stredozemného mora. V Chorvátsku ho odchytili pri ostrove Korčula, ktorý sa nachádza neďaleko mesta Split.

Chorvátsky inštitút pre oceánografiu a rybárstvo uvádza, že ryba sa v Jadrane objavila už predtým, no vplyvom otepľovania sa s ňou budú ľudia v Chorvátsku stretávať stále častejšie. Podľa inštitútu bodnutie v drvivej väčšine prípadov nie je smrteľné, no je veľmi bolestivé, preto by mal človek po napadnutí vyhľadať lekára. Odborníci tvrdia, že s rybou žijúcou pri útesoch sa najčastejšie stretnú rybári či potápači, ktorí by si mali dávať veľký pozor. Ak príde k bodnutiu tŕňom, jed sa dá neutralizovať teplom. Inštitút odporúča ponorenie bodnutého miesta do vody s teplotou okolo 40 stupňov Celzia po dobu 30 až 90 minút.

Krásna ryba patrí zároveň medzi najväčšie hrozby pre svetové vodné plochy. Nenadarmo ju prezývajú ´potkan oceánov´ - množí sa extrémne rýchlo a zamorila už takmer všetky svetové moria a oceány. Môže sa dožiť 30 rokov, zožerie všetko, no na krídlovca si pre jedovaté tŕne trúfne máloktorý živočích.

V Chorvátsku si však nevedia dať rady ani s morskou korytnačkou, ktorá od začiatku augusta zaútočila na viacerých ľudí pri ostrove Čiovo. Prípady napadnutia pribúdajú a chorvátsky portál 24sata.hr uvádza, že z nej miestni aj dovolenkári začínajú mať strach.

Na jednu turistku zaútočila zozadu počas kúpania sa v mori. „Moja žena začala kričať, zbadal som siluetu niečoho veľkého. Najskôr som to považoval za chobotnicu, ale keď som sa priblížil, tak som videl, že je to korytnačka," povedal manžel napadnutej ženy webu Dnevnik. Žene po útoku ostal na tele desaťcentimetrový kusanec. Miestni obyvatelia sa s ničím podobným doposiaľ nestretli. „Bojím sa. Neviem, ako by som si mohla ísť zaplávať s vedomím, že ma môže napadnúť korytnačka," uviedla obyvateľka ostrova.

24 sata se za ovu priliku potrudio pronaći sliku ili možda fotošopirati sliju ljutite kornjače. pic.twitter.com/jXE8Z2alSQ — Branko Radonić (@BrankoRadonic) August 2, 2023

Ľudia z dediny Slatine na Čiove povedali, že korytnačka sa pohybuje v oblasti dlhej asi päť kilometrov. Jeden zo svedkov opísal, že má obrovskú hlavu a meria viac ako meter. Úrady aj miestni sú však v tomto prípade bezmocní. Ide o druh korytnačky s názvom Kareta obyčajná a ten je zaradený medzi prísne chránené živočíchy.

Podľa profesora Alena Soldo zo Splitskej univerzity pre morskú korytnačku nie je obvyklé, aby sa zdržiavala pri pobreží niekoľko dní. Pobyt blízko brehu a strety s ľuďmi môžu naznačovať, že s ňou nie je niečo v poriadku. „Môže byť chorá alebo dezorientovaná," myslí si profesor. Korytnačky nie sú agresívne a podľa Solda útočia iba vtedy, keď sa cítia ohrozené. „Keď sa priblížite ku korytnačke, ktorá je na svojom území, kde zvykne žrať alebo sa rozmnožovať, bude sa brániť," skonštatoval. Predpokladá, že problém sa vyrieši, keď sa začne more ochladzovať. Potom by sa mala korytnačka presunúť do väčších hĺbok.