Ostrov Rodos postilhli obrovské požiare. V ohrození sú aj slovenskí dovolenkári, ktorí si museli pomáhať sami.

Na gréckom ostrove uviazlo veľa Slovákov. Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ viacerí z nich nedostali pomoc delegátky a museli sa spoľahnúť iba na seba.

Namiesto vylihovania na pláži útek pred plameňmi! Keď sa k rezortom začali približovať plamene a hustý čierny dym, mnohí Slováci sa snažili volať do cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizovala, no neúspešne. Neostávalo im teda nič iné, len vziať situáciu do vlastných rúk a evakuovať sa na vlastnú päsť.

Chvíle strachu prežívala aj Martina. Delegátka ju ešte pred evakuáciou ubezpečila, že sú v bezpečí, o malú chvíľu ich však na recepcii informovali, že musia ísť ihneď k pláži. „Žiadne plavidlá pri brehoch neboli, žiadne autobusy neevakuovali ľudí, všetci sme šli pešo aj s kuframi alebo len narýchlo s batohmi pešo asi 10 – 15 km do Gennadi,” sťažovala sa.

So zlou skúsenosťou sa s nami podelila aj naša čitateľka Katka, ktorá nám poslala video z telocvične, do ktorej ich evakuovali. „V piatok sme videli požiar, padal na nás popol, zahnali nás do izieb, aby sme nedýchali splodiny. V sobotu už horelo pri hoteli, o tretej začal zvoniť alarm na evakuáciu. Po delegátke ani stopy, animátorky zmizli, stáli sme v hale hotela, nikomu sme sa nevedeli dovolať, nemali sme signál a vypadol aj internet,“ opisuje desivé momenty vo videu a hovorí, že situácia vôbec nie je pod kontrolou. Po hodinovom čakaní a prosíkaní ich nakoniec vzal autobus, ktorý ich odviezol do telocvične. „Čo sa týka gréckej pripravenosti, super, dali nám vodu, spacáky, stravu, čo sa týka slovenských delegátov, katastrofa,” povedala.

Azda najhoršiu skúsenosť má turistka z Česka. „S dcérou sme boli iba v plavkách, s uterákom z pláže, bez pasov. Do izby sme sa už nedostali. Museli sme ísť pešo po pláži niekoľko hodín,“ povedala pre ČT24. Nakoniec sa do náhradného hotela predsa len dostala. „Všetci ležali na zemi. Niekto si ukoristil ležadlo pri bazéne alebo pri mori, tak aspoň ležia na mäkkom, ale ja som nespala vôbec. Teraz čakáme, čo bude ďalej,“ dodala.

Podľa cestovnej kancelárie Satur na Rodose aktuálne dovolenkuje približne 500 jej klientov. „Je pochopiteľné, že daná situácia spôsobila strach a obavy, a tak niektorí naši klienti nepočkali na všeobecné bezpečnostné pokyny a evakuovali sa individuálne. Je ich minimum, ale napriek tomu práve tejto skupine venujeme špeciálnu pozornosť,” informovala cestovka v nedeľu ráno. Ako dodali, z celkového počtu ich klientov bolo už 241 evakuovaných v hoteli Rodos Palace, v hoteli Olympic Palace a v športovej hale v Kalithea.

Prečo delegáti nedvíhali telefóny a cestovné kancelárie nereagovali, vysvetlil aj prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií (SACKA) Roman Berkes. Dôvodov bolo viac.

„Situácia sa veľmi rýchlo vyhrotila. V jednom momente delegátov aj cestovné kancelárie kontaktovalo obrovské množstvo klientov. Treba si uvedomiť, že delegátov je podstatne menej a na začiatku nemali všetky informácie. Aj teraz ich vyzývame, aby boli v maximálnej miere súčinní, no môže sa stať, že panike podľahnú aj oni, čo je pochopiteľné. Na druhej strane treba povedať, že oni nemajú právomoc riešiť takúto situáciu, zodpovednosť v takejto chvíli preberajú policajti a záchranné zložky,“ hovorí Berkes a dodáva, že v prípade, ak ste aktuálne na Rodose a so svojou cestovnou kanceláriou sa neviete skontaktovať, treba sa riadiť pokynmi autorít, ktoré situáciu riešia. Sú to záchranné zložky, hasiči a policajti.

Problém s komunikáciou s cestovnými kanceláriami by však už nastať nemal. „Môžeme potvrdiť, že po istom výpadku komunikácie s cestovnými kanceláriami sa obnovuje aj kontakt s delegátmi, čo sa týka pokrytia potrieb občanov,“ ubezpečuje hovorca ministerstva zahraničných vecí Matúš Dávid. Uistil, že rezort v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Aténach situáciu v Grécku neustále monitoruje. „Letisko na Rodose, podľa našich informácií, zostáva v prevádzke a nateraz fungujú aj komerčné letecké spojenia,“ dodal Dávid.

Najskôr rodiny s deťmi

Satur v nedeľu popoludní informoval, že pre svojich klientov zorganizovali na nedeľu a pondelok dva repatriačné lety a s touto informáciou oboznámili prostredníctvom call centra všetkých klientov. „Prioritne budeme vracať rodiny s malými deťmi. Autobusový transfer z Brna do Bratislavy bude pre všetkých klientov zabezpečený našou spoločnosťou,“ povedala konateľka spoločnosti Eleonóra Fedorová.

Čo teraz bude s peniazmi klientov? Podľa prezidenta SACKA Romana Berkesa sa obávať nemusia. „Pokiaľ klienti nemôžu pokračovať v pobyte a nedostanú služby, ktoré sú uvedené v zmluve, majú nárok na návrat alikvotnej sumy nečerpaných služieb. Toto vie cestovaná kancelária zabezpečiť pri organizovanom cestovnom ruchu,” hovorí. „Klient má v tomto prípade nárok na vrátenie peňazí. Ďalšou možnosťou je, že vám cestovná kancelária ponúkne náhradu a klienta presunie do bezpečnejšej oblasti do hotela, ktorý je v rovnakej alebo vo vyššej kategórií,” vysvetľuje Berkes.

Podľa agentúry AFP museli evakuovať pred plameňmi až 30-tisíc ľudí a grécka polícia hovorí o najväčšej evakuačnej operácii v dejinách Grécka. Podľa predpovedí gréckych meteorológov mal byť tento víkend najteplejším júlovým víkendom za posledných 50 rokov a teploty neklesli pod 40 stupňov Celzia. To komplikuje hasičom prácu pri likvidácii ničivého požiaru, ktorý obľúbený grécky ostrov sužuje už od utorka minulého týždňa.

Čo robiť, ak máte zaplatenú dovolenku na Rodos, no bojíte sa odletieť?

Ak ste si zaplatili zájazd v cestovnej kancelárii a váš hotel sa nachádza na Rodose, no je mimo postihnutej oblasti, podľa Berkesa nie je dôvod na zrušenie. „Pokiaľ hotel poskytuje služby v plnom rozsahu podľa uvedenej zmluvy o zájazde a nie sú obmedzené žiadne letové prevádzky, transfer medzi letiskom a hotelom funguje, nie je dôvodom takýto zájazd zrušiť bez poplatku storna. Strach nie je dôvodom na stornovanie bez storno poplatku,” pripomína a pokračuje. „Pokiaľ však hotel nedokáže poskytovať služby v plnej miere, ktoré sú uvedené v zmluve o zájazde, v takom prípade sa zájazd stornuje a cestovné kancelárie vrátia klientom všetky peniaze,” dodáva. Na výber máte podľa CK Satur z troch možností: presun do hotela v severnej časti ostrova, odstúpenie od zmluvy s vrátením peňazí alebo výber inej destinácie z aktuálnej ponuky.

S plameňmi bojujú aj slovenskí hasiči

Mohutný požiar hasia už druhý deň na Rodose aj naši hasiči. Jednotka vytvorila provizórne čerpacie stanovisko z vodného zdroja z rezortného hotela a vykonáva likvidáciu ohnísk pri pobrežných rezortoch. „Nasadenie slovenských hasičov z modulu GFFFV na ostrove Rodos bude pokračovať v centrálnej časti ostrova, pri obci Aláerma. Na Rodose aj naďalej pretrvávajú vysoké teploty a fúka silný nárazový vietor,“ informuje Hasičský a záchranný zbor na Facebooku.

Tretina ostrova je v plameňoch

Na Rodose horí už siedmy deň. V predchádzajúcich dňoch sa požiar obmedzil na hornaté centrum ostrova. Požiar na Rodose je len jedným, i keď najnebezpečnejším, z nie­koľkých aktívnych v Grécku. Požiare severozápadne od Atén a jeden v blízkosti Sparty podľa hovorcu hasičov ustupujú, hoci poveternostné podmienky spôsobujú, že nebezpečenstvo ešte nepominulo a môžu vypuknúť ďalšie lesné požiare. Hasičský zbor označil takmer celú východnú časť pevniny, ostrovy Evia a Rodos, ako aj veľké pásy územia na juhozápade krajiny za oblasť s najvyšším rizikom vypuknutia požiarov. Zvyšnej časti Grécka bola priradená kategória 4, čo znamená veľmi vysoké riziko.