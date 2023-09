Nad správaním kontroverzného rapera krúti hlavou aj jeho exmanželka Kim Kardashian. Nevie, ako to vysvetlí ich deťom.

S kontroverzným americkým raperom Ye, lepšie známym ako Kanye West (46), to ide po vlaňajšom rozvode s reality hviezdičkou Kim Kardashian (42) dolu vodou. Po jeho antisemitských komentároch s ním ukončili kšefty viaceré značky. Cez tvár začal nosiť rôzne masky. Najnovšie pobúril Talianov!

S manželkou Biancou Censoriovou (28), architektkou z Austrálie, sa Ye vybral na dlhší pobyt do Talianska. Kam sa v Taliansku pohnú, tam vyvolajú pohoršenie jednak kontroverzným správaním, jednak oblečením. Bianca má totiž vskutku svojský štýl, je oblečená a pritom odhalená. Jej outfity sa však v konzervatívnej katolíckej krajine nestretávajú s pochopením. Polícia musela riešiť už niekoľko telefonátov od miestnych, ktorých Austrálčanka pohoršila. Žiadali, aby jej dali pokutu za obnažovanie sa na verejnosti, a to aj v prítomnosti detí, považujú to vraj za neúctu. Rapera zas zachytili ako chodí po Taliansku bosý so šampanským v ruke.

Zahanbená ex

Manželia si však očividne z kritiky zjavne ťažkú ​​hlavu nerobia. Plavili sa po Benátkach v čase, keď tam odštartoval svetoznámy filmový festival. Ye sa pri tom zohol a všetkým okolo ukázal holý zadok, zatiaľ čo je drahá mala hlavu v jeho lone. Incident si natočil nejeden turista. Ich správanie má dohru. „Milostný moment“ si totiž užívali na vodnom taxíku. Spoločnosť Venezia Turismo Motoscafi pre Daily Mail Australia potvrdila, že pár na palube ich lodí „už nie je vítaný“. Spoločnosť ich neslušnú aktivitu odsúdila. O tom, čo sa tam dialo sa spoločnosť podľa svojich slov dozvedela až zo zverejnených záberov. „Kapitán lode musel dávať pozor na premávku a tieto oplzlosti nevidel. Ak by to videl, okamžite by vystúpil a nahlásil previnilcov zodpovedným osobám. Okrem toho bola na palube taxíka ešte tretia osoba, ktorá sprevádzala pána a pani Westovcov a bránila kapitánovi vo výhľade,“ dištancuje sa od správania Westovcov na ich vodnom taxíku firma. „Pán West a jeho manželka už určite nebudú vítaní na lodiach našej spoločnosti.“ Venezia Turismo Motoscafi takúto „reklamu“ vskutku nepotrebuje, keďže ide o poprednú firmu, ktoré služby využili už celebrity ako Lady Gaga, Harry Styles, Florence Pugh, Jennifer Lopez a Ben Affleck.

Už keď sa dostali prvé zábery Westa s manželkou v Taliansku k jeho ex Kim Kardashian, začala krútiť hlavou, a to ešte netušila, že príde jeho odhalené pozadie. Exmanželia podali o rozvod vo februári 2021. Majú spolu štyri deti. Kim sa podľa zdroj The Sun obáva, „čo povedať deťom“, keď sa objavili zábery správania ich otca s novou ženou. Kim je podľa zdroja „znepokojené a zahanbená“. „Kim sa obáva fotiek, ktorý vyšli s Biancou – ako to všetko napríklad vysvetlí deťom? Je v rozpakoch a bojí sa o neho – blúdi bosý so šampanským po ulici, niečo zjavne nie je v poriadku,“ cituje obavy Kim zdroj z jej okolia. Kim síce tiež rada nosí obtiahnuté oblečenie a v minulosti ju preslávilo sex-video, no už vraj taká nie je a čo je veľa, to je veľa.