Smrť šéfa súkromnej armády možno upevnila Putinovu mocenskú pozíciu, no pre Kremeľ môže byť veľmi drahá.

Keď sa večer 23. augusta nad dedinkou Kuženkino, asi tristopäťdesiat kilometrov severne od Moskvy, na pár sekúnd rozžiarila obloha a zvyšky prúdového lietadla prudko padali k zemi, skončila sa nielen kontroverzná kariéra beštiálneho veliteľa žoldnierskej armády, ale aj jedna etapa novodobých dejín ruského impéria. Koniec Jevgenija Prigožina totiž pravdepodobne znamená koniec vagnerovcov (minimálne v podobe, ako ich svet poznal), a čo je dôležitejšie, aj významné narušenie rozsiahlej siete vzťahov, nepísaných dohôd, mechanizmov úplatkov, vydierania a získavania zdrojov, ktoré roky zliepal. A hoci ho Vladimir Putin nazval zradcom, faktom je, že iskrivý záblesk nad vidieckou krajinou regiónu Tver mu vzal azda najvernejšieho služobníka, ktorý oddane a bez škrupúľ za neho vykonával tú najšpinavšiu prácu. Samozrejme, nie zadarmo, no z pohľadu Moskvy si za „bohatierske“ činy zaslúžil každú kopejku.

Príliš sebavedomý

Dnes stále nie je jasné, či lietadlo s vagnerovskou vrchnosťou na palube havarovalo pre technickú poruchu, alebo mu pomohla bomba, prípadne raketa. Vyšetrovanie stále prebieha, čo však neznamená, že sa svet niekedy dozvie pravdu. Ťažko si predstaviť, že by ruskí vyšetrovatelia oficiálne ukázali prstom na Kremeľ. Hoci v danom slede udalostí sa núka práve toto vysvetlenie. Nakoniec, po júnovom ťažení na Moskvu len málokto pochyboval, že príde tvrdá odveta. Prigožina nazývali Death man walking či muž s terčom na chrbte a napríklad riaditeľ CIA William Burns mu cez médiá odkázal, aby radšej nevyhadzoval svojho ochutnávača jedla. Alexander Baunov, vedúci pracovník strediska Carnegie Russia Eurasia, zase pre Wall Street Journal uviedol, že od chvíle, keď prezident vagnerovské povstanie nazval zradou, bol Prigožin „označený“. V dávnom interview totiž Putin vyhlásil, že práve zradu nikdy nedokáže odpustiť. „Následky boli nevyhnutné. Inak by sa celý systém stal neovládateľným,“ dodal Baunov.

Havária, ktorá zabila kolegov v zbrani, neprekvapila ani samotných vagnerovcov, z ktorých už tisícky prijali ponuku zaradiť sa do ruskej armády. Skôr ich hnevalo, že bol ich šéf taký neopatrný. „Tu sa zanedbalo úplne všetko,“ cituje portál Meduza jedného z nich. „Aj pravidlo, že Prigožin a jeho pravá ruka Utkin nebudú lietať spolu.“ Ďalší hovoria o tom, že cestoval po Rusku, akoby sa nechumelilo, dokonca si dohadoval nové kontrakty priamo v Moskve. Pýtali sa, načo to bolo dobré, keď mal výnosné aktivity vo viacerých krajinách Afriky, v ktorých mu nik nebránil a nikto ho odtiaľ nevyhadzoval.

Slabí na odvetu

„Všetci sme to čakali,“ uviedol pre ruský portál nemenovaný veterán vagnerovského zoskupenia. „Otázka neznela či, ale kedy. Myslel som si, že ho zabijú v Afrike, ale urobili to takto. Pochodom si podpísal ortieľ. Mal ho dotiahnuť do konca alebo s tým vôbec nezačať.“



Dôvodom Prigožinovho sebavedomia mohla byť podľa ďalších žoldnierov udalosť bezprostredne po vzbure. „Keď ho s veliteľmi predvolali do Kremľa, prezident na nich tri hodiny kričal. Ale potom sa ich nedotkol! Možno si Žeňa myslel, že keď ich Putin rovno nezlikvidoval, pustil to z hlavy. Zrejme sa začal považovať za nesmrteľného.“



Krátko po havárii sa na internete objavili hrozby zo strany členov súkromnej armády, ale tí, ktorých redaktori Meduzy oslovili, odmietli, že by k odvete skutočne mohlo dôjsť. „To, čo sa stalo, je smutné. Jevgenij Viktorovič bol frajer, volali sme ho ocko,“ vysvetlil žoldnier, ktorého nedávno pozvali na africkú misiu. „Ale čas uplynul. Ak by sa to stalo hneď po pochode, reakcia by prišla. Ale teraz... Niektorí sú na dovolenke, ďalší si budujú vlastný život alebo odišli pracovať na ministerstvo obrany.“ Bývalý spolubojovník potvrdzuje jeho slová a dopĺňa, že štát vopred urobil opatrenia, aby nemali takú silu. „Mnohí z nás uviazli v Bielorusku, v Afrike, prípadne sú rozmiestnení po celom území federácie.“

Blednúca hviezda

O tom, ako Kremeľ postupne vagnerovcov rozkladal, informuje aj Business Insider. Po vzbure ruské úrady obsadili ich kancelárie, zablokovali kanály sociálnych médií a zverejnili fotografie Prigožinovho honosného bytu plného hotovosti, zlata a zbraní. Zároveň sa všetkými prostriedkami snažili dostať ho do úzadia. V Rusku i Afrike. Výsledkom bolo, že jeho sláva bledla, dokonca vypadol z rebríčka najdôveryhodnejších politikov. Ale tam sa to skončilo, nenasledovalo žiadne trestné konanie, žiadne sankcie. Pozorovatelia sa dokonca domnievali, že by sa vďaka intervencii Alexandra Lukašenka, ktorý medzi Prigožinom a Putinom robil akéhosi mierotvorcu, mohli dohodnúť. Všetko však bolo zrejme inak a ruský prezident len získaval čas, aby pred konečným riešením stihol vagnerovskú ríšu pohltiť.

Kamaráti z deväťdesiatych

Putinovi nejaký čas trvalo, než vydal prvé vágne vyhlásenie, v ktorom okrem iného povedal: „Prigožina som poznal veľmi dlho, od začiatku 90. rokov. Bol to muž so zložitým osudom a vo svojom živote urobil vážne chyby, ale dosiahol potrebné výsledky. Pre seba, a keď som ho o to požiadal, aj pre spoločnú vec. Bol to talentovaný človek a obchodník.“



Odhalil tak skutočnosť, o ktorej sa málo vedelo, teda že budúci vagnerovec stál pri jeho vzostupe. BBC tento príbeh dopĺňa. „Ich vzťah vychádzal z temného sveta, kde sa ruské štátne bezpečnostné služby zmiešali s kriminálnym pro­stredím,“ komentuje vtedajšie udalosti britský server. Prvýkrát sa stretli v politicky napätom období v Petrohrade, ktorý je tiež považovaný za hlavné mesto ruského zločinu a základňu mocných gangov. Prepustený recidivista Prigožin rozbehol podnikanie najprv ako predavač hotdogov, potom si založil reštauráciu, kde klientelu tvorili miestni bosovia i starosta mesta Anatolij Sobčak. Práve tam pravdepodobne bývalý agent KGB Putin po návrate z východného Nemecka Žeňu spoznal. Vtedy už v úlohe zástupcu starostu. Obaja potom stúpali ďalej. Z Prigožina sa stal majiteľ reštauračného reťazca, zo špióna mocný politik, ktorý sa na prelome tisícročí stal premiérom. Žeňu si aj na vysokých postoch uchoval v priazni. Posúval mu lukratívne štátne zákazky, za to Prigožin plnil úlohy, ktoré boli mimo dosahu bezpečnostných služieb. Okrem iného založil mediálne impérium známe ako Internetová výskumná agentúra, zamerané na šírenie dezinformácií v Rusku i v zahraničí. Príbehy, ktoré „predával“, boli často také fantastické, že by sa ich žiaden štátny propagandistický aparát neodvážil šíriť.

Manipulátor

Po nástupe sociálnych sietí pridal do portfólia aj trolliu továreň. Bohato financovaný Kremľom prenikol na rôzne platformy, šíril ruskú propagandu a zasieval nezhody medzi „nepriateľmi krajiny“ po celom svete. Podľa New York Times bol v roku 2018 jedným z trinástich ruských občanov obvinených americkou veľkou porotou zo zasahovania do volieb v roku 2016. Pôsobenie v agentúre, rovnako ako príslušnosť k vagnerovcom, dlho popieral, no vo februári 2022 o svojich aktivitách verejne informoval. „Nikdy som nebol len finančníkom Internet Research Agency,“ napísal vo vyhlásení konzorciu západných novinárov. „Vymyslel som ju, vytvoril a dlho som ju riadil. Bola určená na ochranu ruského informačného priestoru pred agresívnou propagandou protiruských téz zo Západu.“



FBI zaradila Prigožina na zoznam najhľadanejších osôb a ministerstvo financií naňho uvalilo ďalšie sankcie, no Prigožin si z toho ťažkú hlavu nerobil. „Zasahovali sme, zasahujeme a budeme zasahovať naďalej,“ cituje jeho spupné slová Washington Post. Pre agentúru RIA Novosti zase dodal: „Američania sú veľmi ovplyvniteľní ľudia. Vidia to, čo chcú vidieť. Ak chcú vidieť diabla, nech sa páči.“

Na bojovom poli

Počas anexie Krymu sa z virtuálneho priestoru presunul na reálne bojisko a so svojou žoldnierskou skupinou presadzoval záujmy Ruska. Vybudoval jedno z najznámejších súkromných vojenských zoskupení na svete, stal sa priekopníkom vo využívaní trollích fariem i trestancov v armáde. Hoci sa k nemu Kremeľ priamo nehlásil, bol dôležitou súčasťou jeho mocenskej politiky. Postupne vagnerovci zohrávali významnú úlohu v Sýrii, prenikali do afrických krajín, od Líbye a Mali až po Stredoafrickú republiku. Pre seba i pre Rusko získavali prístup k africkým baniam a nerastným surovinám. Nie vždy to išlo po dobrom, no Žeňa bol známy ako krvilačný bojovník odchovaný kriminálom. Insider píše o vydieraní, znásilňovaní, hromadných popravách, stínaní hláv, únosoch, brutalite a vojnových zločinoch jeho chlapov.



Okrem príjmov z Moskvy si skupina zabezpečovala finančné zdroje po vlastných linkách. Zákonodarca Stredoafrickej republiky a opozičný líder Martin Ziguélé napríklad uviedol, že sa zameriavali na ťažbu zlata, dreva a pôsobili v ďalších odvetviach bez toho, žeby sa obťažovali s platením daní.

Mimoriadne cenní boli vagnerovci aj počas konfliktu na Ukrajine. Nielen pre vojenské operácie. Zverstvá na civilnom obyvateľstve mohla Moskva pripisovať práve im. Samozrejme, Prigožin bol za tento biľag odmenený. Podľa zdrojov Meduzy len počas prvého roka bojov u našich susedov dostal zo štátnych prostriedkov asi miliardu dolárov.



Skrátka, kým bol ku Kremľu lojálny, bol dokonalým nástrojom na šírenie ruského vplyvu a realizáciu najkontroverznejších úloh. Lenže začal príliš vyskakovať. Čoraz hlasnejšie kritizoval vedenie armády, dokonca otvorene obvinil ministra obrany Sergeja Šojgu a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova, že žoldnierske jednotky odrezali od munície a tisícky jeho mužov sa stali „potravou“ pre ukrajinské delá. Jeho pochod na Moskvu bol posledným výkrikom, ktorý predznamenal koniec.

Prežijú vagnerovci?

Pravdepodobne nie. „Boli príliš závislí od Prigožina,“ reagoval pre server Rolling Stone špecialista na bezpečnosť a medzinárodnú politiku Ruska a riaditeľ poradenskej firmy Mayak Intelligence Mark Galeotti. „Bol oveľa viac než len šéf žoldnierov. Skúsený podnikateľ s celým radom obchodných záujmov pôsobiacich pod materskou firmou Concord Management and Consulting. Vagnerovci fungovali v ekosystéme spoločností, ktoré ovládal, a nikto z vedúcich predstaviteľov skupiny, ktorí prežili, nemá peniaze, politické konexie ani schopnosti, aby udržal takýto ekosystém pri živote.“



Zdroje blízke Putinovej administratíve veria, že jeho smrť nebude mať vážny vplyv na vnútropolitickú situáciu v Rusku. „Už nie je na radare. Bol hrdinom okamihu,“ uviedol jeden zo zdrojov pre Meduzu. Podobné hlasy zazneli napríklad zo Stredoafrickej republiky, kde boli Prigožinove aktivity najsilnejšie. „Naše partnerstvo je s ruským štátom,“ povedal pre Wall Street Journal Pascal Koyagbele z tamojšieho ministerstva pre strategické investície.

Viacerí analytici sa však domnievajú, že Prigožinov koniec prinesie Moskve viac škody ako úžitku. Nejde len o možný zánik početnej armády, ktorá sa neriadila žiadnymi pravidlami, či narušenie dômyselne vybudovanej siete schopnej ovplyvňovať masy, presadzovať ruský vplyv a zabezpečovať obrovské finančné príjmy. „Zabitie Prigožina odštartuje novú etapu paranoje, podozrievania a väčších represií,“ hovorí pre Rolling Stone Ruth Ben-Ghiat, profesorka histórie na New York University, ktorá sa špecializuje na autoritárske režimy, a dodáva, že ďalší vývoj bude závisieť hlavne od toho, ako sa skončí vojna na Ukrajine.

Kto bol na palube

Okrem posádky - kapitána Alexeja Levšina, druhého pilota Rustama Karimova, letušky Kristiny Raspopovej -, Jevgenija Prigožina a jeho pravej ruky Dmitrija Utkina leteli sú­kromným lietadlom z Afriky do Petrohradu ďalšie kľúčové osobnosti vagnerovskej armády:

Valerij Čekalov

Riadil viacero firiem v Petrohrade, ktoré boli prepojené s Prigožinom. Podľa spravodajského portálu Fontanka stál za spoločnosťou s názvom Neva, ktorej „dcéra“ Evro Poli v roku 2016 podpísala memorandum so sýrskou vládou na opätovné dobytie a stráženie ropných zariadení. Odmenou za ich službu malo byť 25 percent z výnosov ropy a zemného plynu.

Jevgenij Makarjan

Bývalý policajt sa narodil v Magnitogorsku a po­dľa Dossier Center sa pripojil k vagnerovcom v marci 2016. Slúžil v štvrtom útočnom oddiele v Sýrii. Ruská BBC ho nazýva jedným z Prigožinových bodygardov.

Sergej Propustin

Podľa Dossier Center bojoval v druhej čečenskej vojne. V marci 2015 sa pridal k vag­nerovcom a bojoval v druhom prieskumnom útočnom oddiele, z ktorého Prigožin neskôr naverboval niekoľko svojich osobných strážcov. Propustin bol údajne jeho ďalším osobným strážcom.

Alexander Totmin

Nie je známe, kedy sa pripojil k žoldnierom. Známe sú len jeho drobné potýčky so zákonom.

Nikolaj Matusejev

Výskumníci z Dossier Center predpokladajú, že ide o strelca štvrtého útočného oddielu vagnerovcov v Sýrii.