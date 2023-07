Len pred dvoma mesiacmi luxusné klenotníctvo v New Yorku zrenovovali.

Spod chýrnej budovy na Piatej avenue, ktorú preslávila britská herečka Audrey Hepburn vo filme Raňajky u Tif­fanyho, sa nedávno valil hustý čierny čmud. Dymová clona a zasahujúci hasiči neveštili nič dobré. Slávne klenotníctvo pritom otvorili len pred dvomi mesiacmi po nákladnej rekonštrukcii a veľkolepej párty s celebritnými hosťami.

Horiaca reklama

Našťastie obchod unikol poškodeniu, a tak hrozivé zábery, ktoré natáčali a zverejnili okoloidúci na Twitteri, mohli poslúžiť známej firme ako reklama, hoci aj zlá. Ako informovala agentúra Bloomberg , požiar pochádzal z transformátora, ktorý sa vznietil v suteréne pod úrovňou chodníka. Evakuovali stovku ľudí, dvoch previezli s ľahkými zraneniami do nemocnice. Oheň uhasili a obchod po kontrole znovu otvorili.

Slávny film. K popularite klenotníctva prispela i herečka Audrey Hepburn. Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Slávne klenotníctvo sídli na Piatej avenue 727, čo je hlavná ulica a dopravná tepna v centre Manhattanu a symbol bohatstva v New Yorku. Susedí s Trump Tower a ide o „vlajkovú loď“ Tiffany & Co. Desaťposchodovú budovu otvorili takmer po trojročnej rekonštrukcii, ktorá podľa odhadov Wall Street Journal stála okolo päťsto miliónov dolárov.

Audrey z neho spravila ikonu

Pôvodnú stavbu dokončili v roku 1940 podľa návrhov architektov z firmy Cross & Cross v „konzervatívnom modernom“ štýle. Fasáda je z ružovej žuly a vápenca. Päť výkladných skríň menili osemkrát do roka. Nad nápisom Tiffany & Co. je umiestnená 2,7-metrová socha mytologickej postavy Atlasa, ktorý drží hodiny.



Zakladateľ firmy Charles Tiffany zveril v roku 1853 jej realizáciu do rúk priateľa a sochára Henryho Fredericka Metzlera. Dielo, ktoré sa stalo symbolom značky, vystavili na butik sídliaci na adrese Broadway 550. Ako píše magazín Elle, v tom období boli verejné hodiny zriedkavé a podľa Tiffanyho Atlasa si Newyorčania nastavovali hodinky. Tak ako sa sťahoval butik na čoraz lepšiu adresu, premiestňovala sa aj socha, až skončila na Piatej avenue. Atlas je vyrezaný z dreva a namaľovaný tak, aby náter pripomínal patinu zvetraného bronzu, nohy sú z olova.

Blue Box Cafe. Od roku 2017 sa v Tiffany môžete skutočne naraňajkovať. Interiér je ladený do modrej farby, ktorú klenotníctvo používa na škatuľky od šperkov. Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Hoci obchod oficiálne otvorili 21. októbra 1940, celosvetovo ho preslávil až film Raňajky u Tiffanyho o 21 rokov neskôr. V ňom postava chudobnej Holly Golightly (Audrey Hepburn), pozerajúc luxusné výklady, raňajkuje po noci v meste croissant, ktorý vytiahne z papierového vrecúška, a popíja „kávu so sebou“. Kontrast vytvárajú jej elegantné čierne šaty, perlový náhrdelník, vyčesané vlasy a slnečné okuliare.



Budova mala pôvodne sedem podlaží. V roku 1980 ju rozšírili o trojposchodovú nadstavbu na návrh Petra Clamana. Hlavná predajná miestnosť na prvom poschodí má rozlohu 780 štvorcových metrov a vyše sedemmetrový strop, ktorý nepodopierajú žiadne stĺpy, čo sa kedysi považovalo za hotový technologický zázrak. Navyše to bol prvý plne klimatizovaný objekt v meste. Americký expert na architektúru Paul Goldberger ho označil za príklad prechodu od klasicizmu k modernizmu. Časopis Architectural Forum budovu po dokončení charakterizoval ako monumentálnu stavbu s ortodoxným exteriérom a úžitkovým interiérom. V roku 2017 otvorili na štvrtom poschodí kaviareň Blue Box Cafe, čo konečne umožnilo „raňajkovať u Tiffanyho“. Interiér aj menu je v štýlovej modrej farbe značky.

Predali, kúpili

V roku 1980 Tiffany prevzala kozmetická firma Avon Produc­ts, ktorá neskôr budovu posunula investičnému syndikátu z Texasu za 66,5 milióna dolárov. Potom ju získala spoločnosť Daiichi Real Estate za 94,35 milióna, čo vtedy bola najvyššia cena za komer­čnú nehnuteľnosť v USA. No a tesne pred prelomom milénia sa zase vrátila pod krídla Tiffany. Za 94 miliónov. Odvtedy sa dlho nič nemenilo, až v roku 2019 sa francúzsky nadnárodný koncern LVMH, ktorý vlastní 75 luxusných značiek vrátane Diora, začal pripravovať na kúpu spoločnosti. Akvizíciu za 16 miliárd dolárov dokončili predvlani. „Som rád, že môžem Tiffany privítať v našej skupine,“ povedal riaditeľ LVMH Bernard Arnault (74). „Sme optimistickí, pokiaľ ide o schopnosť značky rásť, inovovať a zostať v povedomí našich náročných zákazníkov.“

U Arnaulta však nevládol optimizmus celý čas. Keďže pandémia kovidu poškodila luxusný segment, LVMH sa pokúsil od dohody odstúpiť. Podľa Reuters sa mu podarilo znížiť cenu o 425 miliónov dolárov. Kým sa dohadovali, obchod bol zavretý pre rekonštrukciu. Klenotníctvo svoje brány otvorilo až 26. apríla tohto roka za účasti hviezd, ako je Katy Perry, Hailey Bieber či Blake Lively. „Je to pre nás významný míľnik,“ cituje riaditeľa Tiffany & Co. Anthonyho Ledrua Gotham Magazine. A práve míľnik (The Land­mark) sa stal novým neoficiálnym názvom budovy. Symbolom novej éry pre spoločnosť. „Je oveľa viac než len klenotníctvo - je to kultúrne centrum, prehliadka architektúry, pohostinnosti, špičkového umenia a dizajnu.“

Stratený

Keď sa v roku 2019 Arnoult prešiel po známej budove, stratil sa v nej. Rozhodol sa preto plán renovácie pozmeniť. Urobiť niečo „viac v súlade s krásou a mýtom, ktorým Tiffany je“. Dal priestory rozjasniť a upraviť, aby boli bližšie i mladej generácii.



Dnes je každé poschodie iné a verejnosť tam môže obdivovať mnohé umelecké diela. Napríklad obraz Equals Pi od Jeana-Michela Basquiata, ktorý sa vďaka Andymu Warholovi stal najznámejším afroamerickým maliarom, sochu jablka odkazujúcu na prezývku New York City „Big Apple“ a nechýba ani Audreina miestnosť, kde sú jej fotografie z filmu či šaty Givenchy, ktoré mala na jeho natáčaní.