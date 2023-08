EBE 18 Atény - Stovky ľudí evakuovali v utorok večer z ich domovov, pretože obce na svahoch hory Penteli severovýchodne od gréckej metropoly Atény ohrozoval lesný požiar. Hasiči bojovali s plameňmi, ktoré rozdúchaval silný vietor, aj večer a snažili sa ich dostať pod kontrolu. Na snímke obyvatelia hasia oheň hadicami pri svojich domoch v oblasti Drafi východne od Atén v stredu 20. júla 2022. FOTO TASR/AP Residents spray water with a hose as fire burns near houses in the area of Drafi east of At

Zdroj: Thanassis Stavrakis