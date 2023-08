Harrison Ford sa dočkal zaujímavej pocty.

Nový druh hada, ktorého objavili v Peru dostal meno po americkom hercovi Harrisonovi Fordovi. Tachymenoides harrisonfordi dostal svoje meno ako poctu umelcovmu aktivizmu v oblasti životného prostredia. Ford je podpredseda neziskovej skupiny Conservation International, informuje spravodajský portál BBC.

Osemdesiatjedenročný Ford, po ktorom nesú mená už aj mravec (Pheidole harrisonfordi) a pavúk (Calponia harrisonfordi), uviedol, že sa cíti pokorne. „Títo vedci po mne pomenúvajú tvory, ale vždy sú to také, ktoré desia deti. Nerozumiem tomu. Svoj voľný čas trávim vyšívaním. Spievam uspávanky mojim bazalkám, aby sa v noci nebáli,“ povedal pre Conservation International.

Predstaviteľ legendárneho dobrodruha Indianu Jonesa, ktorý sa hadov bál, povedal, že v skutočnosti má tieto plazy rád a „s týmto si našiel rýchlu spriaznenosť“. „Ten had má oči, v ktorých sa môžete utopiť, a väčšinu dňa trávi opaľovaním sa pri jazierku so špinavou vodou - pravdepodobne by sme začiatkom 60. rokov boli priatelia,“ skonštatoval a dodal, že „je to pripomienka toho, že o našom divokom svete je stále čo sa učiť a že ľudia sú jednou malou časťou neuveriteľne obrovskej biosféry“.

Tachymenoides harrisonfordi je útly had, ktorý dorastá do dĺžky zhruba 40 centimetrov a nie je nebezpečný pre ľudí. Objavil ho tím výskumníkov z Peru a USA v peruánskom národnom parku Otishi.

„Pre biológa je opísanie nového druhu a jeho zverejnenie pod jeho novým názvom jednou z najdôležitejších činností počas krízy biodiverzity,“ vyjadril sa vedúci vedec projektu Edgar Lehr a pripomenul, že „iba organizmy, ktoré sú známe, môžu byť chránené“. Vedec dúfa, že objav upozorní na krízu vyhynutia, ktorej čelia druhy na celom svete. Plazy sú obzvlášť náchylné na vyhynutie a podľa štúdie, na ktorej spolupracovali výskumníci z Conservation International, je v súčasnosti ohrozená viac ako pätina všetkých plazov.