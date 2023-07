Keby v obchode nepozeral ženám pod sukne, policajti by ho možno nikdy nenašli.

Dominique celú dekádu predával telo svojej manželky rovnako úchylným kamarátom a ona o tom ani nevedela. Takmer sa mu to prepieklo, no dnes vyše sedemdesiatročný muž si nedal pokoj. Ako píše denník Le Parisien, v roku 2020 ho policajti prichytili, ako sa v supermarkete vo francúzskom meste Carpentras zakrádal za zákazníčkami a mobilným telefónom nakrúcal skryté partie pod ich sukňami. Spočiatku sa zdalo, že nemilá záležitosť sa obíde len napomenutím „zvedavého“ dedka. Následná prehliadka malého domčeka na brehu rieky L’auzon, v ktorom žil so svojou životnou láskou Françoise (skutočné meno médiá utajili), však vyniesla na svetlo sveta toľko špiny, že aj silnejšie povahy striasalo odporom. Strážcovia zákona uňho zaistili fotoaparáty, počítače a mobilné telefóny obsahujúce množstvo videí, na ktorých sedatívami nadopovanú ženu zneužívajú rôzni muži. Celkovo ich malo byť viac než osemdesiat!

Zneužitá a nakazená

Spoločne kráčali životom viac než päťdesiat rokov, vychovali tri deti a pokojnú jeseň života plánovali stráviť v malom domčeku v obci Mazan neďaleko Avignonu. Dominique, ktorého psychiater označil za sexuálneho devianta voyeristického typu, sa však rozhodol inak. Podľa Daily Mail už v roku 2010 ponúkol svoju manželku na erotické hry pre úplne neznámych ľudí. Klientov zháňal prostredníctvom internetových zoznamiek, hlavne fóra s príznačným názvom „à son insu“ (bez jej vedomia). Pred každou návštevou pridal Françoise do jedla sedatíva, britský server uvádza Lorazepam. Keď omámená zaspala, hostia si s ňou mohli robiť, čo chceli. Dominique obvykle nechutné divadlo nakrúcal, ale podľa výpovedí sa k násilníkom občas pridal. Aby predišiel odhaleniu alebo nečakaným zvratom, vyzval návštevy, aby parkovali ďalej od jeho obydlia a nepoužívali silné parfumy, ktoré by obeť mohli prebudiť.



Zneužívanie nič netušiacej ženy trvalo neuveriteľných desať rokov. Počas nich Françoise trpela stavmi apatie, nevysvetliteľnou únavou, dezorientovanosťou, rôznymi gynekologickými problémami. Lekári dokonca dodatočne konštatovali, že bola štyrikrát infikovaná pohlavne prenosnými chorobami.

Vyše 50 obvinených

Vyšetrovanie drastického zaobchádzania s blízkym človekom trvalo zhruba rok a prinieslo šokujúce odhalenia. Polícia uviedla, že v dome pri rieke L’auzon došlo až k 92 prípadom znásilnenia, a zostavila zoznam 83 násilníkov. Niektorí sa totiž v Mazani ukázali opakovane. Zatiaľ sa však podarilo identifikovať „len“ 51 z nich. Medzi nimi je hasič, člen obecného zastupiteľstva, väzenský dozorca, zdravotník či novinár. Ich reakcie boli miestami absurdné. Jeden z obvinených napríklad odmietol, že by Françoise znásilnil. Bránil sa so slovami: "Je to Dominiqueho žena, môže si s ňou robiť, čo sa mu páči.“ Ďalší vraj predpokladali, že obeť so všetkým súhlasila a bezvedomie len simulovala. To však spochybnil sám organizátor zvrhlej zábavy, ktorý tvrdil, že všetkých hostí informoval o bezvedomí svojej ženy. Nemohli mať teda pochybnosti o tom, že sa dopúšťajú vážneho trestného činu.

Rozvod a basa

Keď sa nešťastná Françoise dozvedela, akému ponižujúcemu zverstvu bola roky vystavená, upadla do depresií a napriek tomu, že jej úchylný manžel vyhlasoval, že bola jedinou láskou jeho života a stále ju veľmi miluje, požiadala o rozvod. Samozrejme, rozchod nebude jediným trestom pre perverzného dôchodcu. Spolu so svojimi kumpánmi by sa mal na jar budúceho roka postaviť pred súd a vypočuť si rozsudok. Hrozí mu až dvadsať rokov za mrežami.