Vedcom podarilo získať prekvapivé, vskutku hviezdne indície o pôvode plynných obrov.

Dňa 16. júla 1994 astronómovia pozorovali vesmírne kozmické divadlo. Do Jupitera vpálila dvojkilometrová kométa Shoemaker-Levy 9. Ohromná explózia rozžeravila atmosféru v okolí impaktu na 30-tisíc stupňov Celzia. V plynnom obrovi zanechala jazvy viditeľné zo Zeme - navonok vyzerali ako tmavé fľaky s rozmerom 12-tisíc kilometrov.



Medzinárodný tím astronómov teraz našiel dôkazy o podobnej, ale mnohonásobne katastrofickejšej zrážke. Plynný obor nečelil dopadu kométy ani asteroidu. Ale inej planéty, ktorú doslova zhltol.

Planetárne peklo

Vedci, ktorých viedol Stefan Pelletier z montrealskej univerzity v Kanade, sa zamerali na teleso s označením WASP-76b. Od jeho objavu v roku 2013 sa mu venovali viaceré výskumy a naznačili, že ide o jednu z najextrémnejších známych exoplanét. Vieme, že predstavuje plynného obra takmer dvakrát väčšieho ako Jupiter. Okolo svojej hviezdy však obieha približne 30-krát „tesnejšie“ ako Zem. V dôsledku toho sa teploty v ovzduší šplhajú na pekelných 2 200 stupňov. Predchádzajúce analýzy atmosféry navyše naznačili, že na WASP-76b sa odohrávajú vskutku šialené javy - okrem iného tam prší tekuté železo.



Pelletier a jeho kolegovia sa ponorili do nových dát ves­mírnych ďalekohľadov, aby podrobnejšie spoznali chemické zloženie ovzdušia planéty. Pomocou analýzy svetla, ktoré na ceste k Zemi takpovediac lízlo vzdušný obal tohto sveta, identifikovali 11 chemických prvkov, ktoré sa tam nachádzajú. Ako výskumníci informujú vo vedeckom časopise Nature, okrem dávnejšie zisteného železa zistili prítomnosť sodíka, vápnika, chrómu, lítia, vodíka, vanádia, horčíka, dusíka, mangánu, draslíka a bária. Iné, očakávané prvky, ako napríklad hliník alebo titán, však atmosfére chýbali. Podľa odborníkov zrejme pre privysokú teplotu ich tavenia.

Ham!

Výskumníkov zaskočilo, že hojnosť jednotlivých prvkov na WASP-76b vo všeobecnosti výrazne pripomína hviezdy, ale líši sa od planét. To podľa vedcov naznačuje, že prinajmenšom niektoré plynné obry vznikajú na spôsob hviezdy, čiže kolapsom hustého mračna plynu či prachu, a nie postupným hromadením materiálu, ako sa predpokladá pri Zemi a podobných svetoch. „Naše úvahy o zložení a vzniku plynných obrov sme dlho opierali o Jupiter, Saturn, Urán a Nep­tún,“ hovorí spoluautor výskumu Björn Benneke. „Zistenia o planéte WASP-76b však vnášajú do problematiky celkom nové, nečakané poznatky.“

Presnosť meraní odhalila niektoré výrazné odchýlky od zastúpenia prvkov, ktoré by sme na planéte, ako je WASP-76b, očakávali. Konkrétne v atmosfére plynného obra zistili rozptýlené prvky ako nikel, horčík a chróm. Niekedy sa označujú za horninotvorné, pretože sa hojne vyskytujú v horninách skalnatých planét. Ich koncentrácia podľa Pelletiera naznačuje, že toto obrovské plynné teleso kedysi pohltilo inú planétu. Oveľa menšiu a kamennú, s identickým chemickým zložením, aké má Merkúr. „Len ojedinele sa na exoplanéte vzdialenej stovky svetelných rokov podarí zistiť niečo, čo by bolo zrejme nemožné vedieť o našej slnečnej sústave,“ vyzdvihuje Stefan Pelletier. „Lenže presne to sa nám podarilo v rámci tejto štúdie.“