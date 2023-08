Hviezda obľúbeného seriálu Eufória náhle zomrela. Herec mal len 25 rokov a pár dní pred vlastnou smrťou pochoval otca.

Angus Cloud, ktorý hral v obľúbenom seriálu HBO Eufória (Euphoria), zomrel vo veku 25 rokov. V tínedžerskej dráme stvárnil lakonického stredoškolského drogového dílera Feza O´Neilla. Ako píše BBC, našli ho v pondelok (31.7.) v jeho rodinnom dome v Oaklande v Kalifornii. „S ťažkým srdcom sme sa museli rozlúčiť s neuveriteľným človekom,“ potvrdila úmrtie jeho rodina, presnú príčinu smrti nezverejnila.

Príliš výnimočný

Len minulý týždeň Angus pochoval svojho otca v Írsku. Podľa rodiny s touto stratou „intenzívne zápasil“. Pre rodinu je len malou, no aspoň trochu útechou vedomie, že sa teraz „znovu stretol so svojím otcom, ktorý bol jeho najlepším priateľom“. Herec trpel psychickými problémami. „Angus otvorene hovoril o svojom boji ohľadne duševného zdravia. Dúfame, že odchod bude pripomienkou pre ostatných, že nie sú sami a nemali by proti týmto problémom bojovať sami v tichosti.“ Rodina dúfa, že si ho svet bude pamätať pre jeho „humor, smiech a lásku ku všetkým“.

Angus sa objavil vo filmoch North Hollywood a The Line a vo videoklipoch amerického rappera Juice WRLD, americkej speváčky Becky G a kolumbijskej speváčky Karol G. Nedávno dostal hlavnú rolu vo filme Scream 6. Jeho kariéru naštartovala úloha v seriáli Eufória. Vlani v rozhovore pre Variety Cloud povedal, že mu vadí prirovnávanie fanúšikov k jeho postave na obrazovke. „Nie je to také jednoduché. Vniesol som do postavy veľa.“ Ako tínedžer utrpel traumatické poranenie mozgu, ktoré je čiastočne zodpovedné za jeho pomalý hlas v seriáli. V roku 2019 povedal pre GQ, že nikdy netúžil stať sa hercom. Pracoval v stánku, kde predávali kurčatá a vafle, keď si ho jedného dňa na ulici všimla kastingová agentka. „Bol som zmätený a nechcel som jej dať svoje telefónne číslo. Myslel som si, že je to podvod,“ zaspomínal ako sa dostal k herectvu. Eufória sa stala hitom od prvej série z roku 2019, do roku 2022 bola najpopulárnejšou televíznou šou desaťročia v USA. Odvysielané boli zatiaľ dve série. „Nikto nebol celkom ako Angus. Bol príliš výnimočný, príliš talentovaný a príliš mladý na to, aby nás tak skoro opustil,“ povedal tvorca Eufórie Sam Levinson (38).

Magický človek

Na Angusa spomínajú aj jeho hereckí kolegovia zo seriálu. „Odpočívaj v pokoji, bráško,“ napísal na Instagram k spoločnej fotke Angusov seriálový mladší brat Ashtray, herec a boxer Javon „Wanna“ Walton (17).

„Slová nestačia na opísanie nekonečnej krásy, akou bol Angus. Som vďačná, že som ho v tomto živote mohla spoznať, nazývať ho bratom, vidieť jeho vrúcne láskavé oči a žiarivý úsmev alebo počuť jeho nákazlivý chichot. Rozžiaril každú miestnosť, do ktorej vošiel – viem, že túto frázu často hovoria ľudia o tých, ktorých milujú, ale verte mi, on v tom bol najlepší. Rada by som si ho zapamätala pre jeho bezhraničné svetlo, lásku a radosť, ktoré nám vždy dokázal dať. Budem si vážiť každú chvíľu. Moje srdce je v tomto čase s jeho mamou a rodinou,“ napísala na Instagram Zendaya (26), ktorá hrá v seriáli hlavnú rolu drogovo závislej Rue.

„Angus bol ten najzábavnejší človek vôbec. Vždy som bola nadšená, keď som videla v pláne, že budeme spolu točiť, pretože som vedela, že to bude ten najlepší deň a budeme sa smiať. Bol taký milý a všetkým okolo seba robil radosť. Bol proste najlepší. Slová skutočne nedokážu zachytiť, aký magický človek to bol. Moje srdce je zlomené. Angus, zoznámenie sa s tebou a práca s tebou bola jedna z najväčších radostí a požehnaní v mojom živote. Budem ťa milovať naveky,“ poslala hercovi do neba odkaz herečka Maude Apatow (25), ktorá hrá Lexi a medzi jej a Angusovou postavou sa rozvíjal v seriáli vzťah.

V reálnom živote sa špekulovalo, že Angus randí s modelkou a herečkou Sydney Martin. Tá po jeho smrti zverejnila v príbehoch na Instagrame spoločné fotky, ktoré blízky vzťah dosvedčujú.