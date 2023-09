Svoje auto si upravil tak, aby z neho dievčatá nemohli ujsť. Tie, ktoré zabil, rozštvrtil.

Je to presne pol storočia od chvíle kedy psychiater Donald Lunde zo Standfordskej univerzity v USA viedol so sériovým zabijakom Edmundom Kemperom (75) nekonečné rozhovory. Dozorcovia ich oboch zamykali v malej vyšetrovacej miestnosti, aké poznáme z filmov. Keď sa dialóg skončil, profesor privolal službu tlačidlom pod stolom. „Smial som sa pri predstave, že by mi mohol ublížiť. Nemal na to žiadny dôvod a poplašný zvonček by okamžite privolal čatu strážnikov,“ prezradil neskôr Lunde novinárom, no dodal aj vetu, ktorá od základu zmenila americký vyšetrovací systém.

„Už ti niekedy došlo, že som o meter vyšší a vážim takmer dvakrát toľko ako ty?“ vystrašil ho raz Donald. Bledý psychológ okamžite stlačil tlačidlo paniky. Strážcovia síce zareagovali, ale až o sedem minút. To isté zažil bývalý agent FBI Robert K. Ressler. Keď na jeho pokyn dozorcovia neprichádzali, Kemper mu fľochol do tváre: „Mohol by som ti odskrutkovať hlavu a položiť ju na stôl, aby si ich pri príchode pozdravil.“ Služba vošla do miestnosti po pol hodine a odvtedy už žiadny agent v USA nevypočúval väzňa osamote, vždy sú s ním najmenej dvaja.