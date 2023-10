Záhadné úmrtie manželky, incest, mŕtvi novorodenci aj vyhladovaný pes. Svetom otriasol príbeh poľského Fritzla.

Do obce Czerniki na severe Poľska sa pred 15 rokmi presťahoval z neďalekého Gdanska istý Piotr Gierasik s manželkou Hannou a tuctom detí. Manželka krátko nato zomrela. V malej obci žije tak­mer 180 obyvateľov. Neomietnutý Gierasikov dom je najzanedbanejším v okolí. Susedia vdovca sprvu ľutovali. „Otec zostal sám s deťmi. Je ich veľa, desať či dvanásť, najstarší sa už osamostatnili. Piotr robil dobrý dojem. Dvor je síce zanedbaný, no na dom osadil nové okná. Nepil, bral deti na prechádzky alebo na hríby do lesa. Len obyčajná rodina. Kto by si bol pomyslel, že sa v ich dome dejú také ohavnosti?“ zamýšľa sa jeden z miestnych pre poľské noviny Super Express. Gierasik vraj nikde nerobil. „Žil zo svojich detí a sociálnej pomoci,“ povedal miestny agentúre PAP. Po čase sa však začalo šuškať, že za zatiahnutými závesmi sa deje niečo choré, z domu bolo občas počuť krik.



Vzťah 54-ročného otca s jeho 20-ročnou dcérou Paulinou zjavne presahoval rámec rodiča a dieťaťa. „Žili ako pár. Volala ho krstným menom Piotr. Kráčali ruka v ruke,“ hovorí jeden z obyvateľov pre poľský portál Fakt. „Pred pár mesiacmi jej oholil hlavu, aby sa za ňou ostatní chlapci neobzerali,“ dodáva ďalší. „Vyzeral pokojne, ale pod povrchom sa skrýval diabol,“ tvrdia teraz ľudia.



Najhoršie podozrenia sa potvrdili len nedávno, keď v pivnici domu polícia našla telíčka troch mŕtvych novorodencov v rôznych štádiách rozkladu pochované pod hlinenou podlahou. Pozostatky dvoch detí boli v čiernych plastových vreciach, tretie telo sa voľne rozkladalo. „Len čo sa rozšírili zvesti, že polícia hľadá novorodenca, každý hneď vedel, o čo ide a u koho sa nájde,“ uviedol miestny pre denník Gazeta Wyborcza.

Incestný dom hrôzy

Miestne médiá opisujú Gierasika ako „poľského Fritzla“ s odkazom na úchylného Rakúšana, ktorý 24 rokov väznil a znásilňoval v pivnici rodinného domu svoju dcéru a splodil s ňou sedem detí. Dvoch mŕtvych novorodencov údajne Gierasik splodil s Paulinou, tretieho s jej sestrou. Zatiaľ čo Paulina bola v incestnom vzťahu vraj dobrovoľne a na otca podľa miestnych „pozerala, ako keby bol Boh“, druhú dcéru podľa prokurátora Mariusza Duszyńskeho k pohlavnému styku vraj donútil. Gierasikovi aj dvadsaťročnej dcére hrozí za incest a vraždu bábätiek doživotie.



Hrôzostrašná pravda vyšla najavo vďaka kolegyniam z práce zmäteného dievčaťa. Paulina praxovala v cukrárni v susednej dedine Stara Kiszewa. Tam si všimli jej zvláštny vzťah s otcom, ktorý ju privážal a odvážal z roboty. Podľa kolegyne, ktorá anonymne prehovorila pre portál Fakt, si v cukrárni všimli, že Paulina maskuje tehotenské brucho, ktoré si sťahovala. Potom si zobrala na tri týždne voľno, no už po týždni sa vrátila. Bola neustále unavená a len sedela. Bradavky si prekrývala vreckovkami, lebo jej vytekalo mlieko. Keď sa jej pýtali na dieťa, všetko poprela. Prezradili ju esemesky, ktoré si všimli kolegyne. Paulina napísala otcovi: „Čo robí?“ Ten jej vzápätí poslal správu: „Stále to reve.“ Kolegyne nahlásili svoje podozrenie sociálke, tá upovedomila políciu, ktorej sa pri prehliadke rodinného domu naskytol otrasný pohľad. MailOnline odhalil, že za posledných 12 rokov boli úrady v dome hrôzy niekoľkokrát pre podozrenia, že otec zneužíva svoje deti. Všetky konania boli však prerušené pre nedostatok dôkazov. Gierasik všetko poprel a dcéry sa báli niečo povedať.



Gierasik aj Paulina sú teraz vo vyšetrovacej väzbe, môžu ich tam držať tri mesiace. Presnú príčinu smrti novorodencov určí až pitva. Paulinu obvinili z dvoch vrážd a incestného vzťahu s otcom. Úchylného muža obvinili z troch vrážd a z incestu s dvomi dcérami. Tej staršej sa podarilo pred rokmi z domu ujsť, založila si rodinu a s otcom sa prestala stýkať. Paulina žila v dome s otcom a mentálne postihnutým bratom Damianom (24), ktorého podľa susedov vždy vyhnal z domu, keď chcel mať s dcérou sex.

Prehovoril aj brat

Viacerí dedinčania či komentujúci na Facebooku hovoria, že Paulina je nevinnou obeťou svojho skazeného otca. „Bola o niečo staršia ako dieťa, musel na ňu vyvíjať nátlak, aby prijala takéto činy ako normálne,“ cituje Daily Mail kolegyňu z cukrárne. „Jej matka zomrela a zostala pod kontrolou svojho otca. Počuli ste o štokholmskom syndróme.“ K šokujúcemu prípadu sa vyjadril aj brat dievčat Jakub – otca odsúdil. Zapojil sa do facebookovej diskusie, kde nahnevaní komentátori útočili na celú rodinu. „Ľudia by mali prestať posudzovať všetkých podľa toho, ako to na prvý pohľad vyzerá. Toto nie je kniha, o ktorej môžete podľa obalu vypovedať celý príbeh. Tí, ktorí neviete, ako to bolo, prosím, nepíšte nezmysly o zvyšku rodiny.“ Na to mu došla reakcia: „A ako to bolo? Neexistuje žiadne ospravedlnenie.“ Jakub odpovedal: „Pre neho možno nie, ale pre staršiu dcéru, ktorá je nevinná?“

Záhadná smrť

Po strašnom náleze tiel troch novorodencov sa susedom osviežili spomienky. Už smrť Gierasikovej manželky Hanny v roku 2008 vyvolala otázniky. „Raz sa mi zverila, že Piotr v noci lezie ich dcéram do postele. Povedala som jej, aby to oznámila, ale bála sa. Dokonca povedala, že by ju potom mohol zabiť,“ uviedla susedka Sławomira a dodala, že ľudské monštrum matku svojich detí týralo. „Ona sama bola jeho obeťou. Bil ju. Mala modriny na rukách, nohách a monokle.“ Susedka sa rozpamätala, ako Hanna začala chudnúť. „Pravdepodobne ju napchal nejakými tabletkami. Kúpil jej aj liehoviny, tie v plastových fľašiach, aby sa jej zbavil. Dokončil ju. Odviezli ju do nemocnice. Dozvedeli sme sa len to, že zožltla a potom zomrela.“ Hanninu smrť označila za záhadnú, veď v tom čase mala len 38 rokov.



Okresný súd v Gdansku odhalil, že manželia Gierasikovci mali v roku 1997 obmedzenú rodičovskú právomoc. Otec dokonca vraj absolvoval špeciálne školenia pre rodičov. Rodina bola pod dohľadom probačného úradníka do mája 2022, keď dosiahlo plnoletosť aj ich najmladšie dieťa.



O Gierasikovej povahe veľa hovorí aj jeho správanie k zvieratám. Krutý muž zle zaobchádzal aj so svojím bernardínom menom Bethowen. Podľa útulku Animalsi, v ktorom sa pes aktuálne nachádza, ho nechal úmyselne vyhladovať a celý život bol uviazaný na reťazi. „Zostali sme v šoku, že veľký bernardín váži iba 28 kíl. Momentálne ledva stojí,“ opísali v útulku biedny stav Bethowena na Facebooku, kde pridali aj fotky. Bernardína kŕmia niekoľkokrát denne a veria, že o niekoľko mesiacov bude krásny a silný. Z domu odobrali aj dve mačky, pričom zvieratá sa k pôvodným majiteľom nikdy nevrátia.