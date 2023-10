Ficovi priamo pogratuloval len Babiš. Hovorí, že na Slovensku máme akúsi novú totalitu.

Ako píše portál Lidovky.cz, českí ústavní činitelia stavila na šalamúnske riešenie. Nikto totiž menovite negratuloval Robertovi Ficovi, ako predsedovi víťaznej strany Smer v našich predčasných parlamentných voľbách. Podľa českého prezidentka Petra Pavla treba vôľu voličov rešpektovať a až povolebné rokovania ukážu, ako cestou sa Slovensko vydá. V záujme Česka je podľa neho udržať so Slovákmi dlhodobo nadštandardné vzťahy. Český premiér Petr Fiala (ODS) poprial Slovákom, aby koaličné vyjednávania viedli k zostaveniu dobrej vlády a taktiež verí v ďalšiu úzku spoluprácu Česka a Slovenska.

Tieto reakcie na naše voľby sa však nezdajú dostatočné prajné pre expremiéra a šéfa hnutia ANO Andreja Babiša (69). „Nevedia sa správať,“ rozhorčil sa. Vraj je to dokonca hanba, že Ficovi negratulovali, napríklad tak ako on, keď hneď po voľbách zavesil status: „Dobré ránko Slovensko, gratulujeme Robertovi Ficovi k víťazstvu vo voľbách! Gratulujem Petrovi Pellegrinimu k skvelému výsledku a prajem celému Slovensku vládu, ktorá bude doma pracovať pre lepší život ľudí a ťažko brániť záujmy všetkých občanov Slovenska v Európe.“

Vztiahol to na seba

„Nikto. Ani prezident, ani premiér, ani predseda Senátu, ani predsedkyňa Poslaneckej snemovne, pretože oni si priali Šimečku,“ pohoršoval sa Babiš v rádiu Prostor v utorkovom rozhovore, že popredná českí politici negratulovali priamo Ficovi, píše iDnes.cz. „Nevedia, čo je to diplomacia. Títo ľudia sa nevedia správať a je to hanba,“ pokračoval vo výčitkách. A zatiaľ, čo vrcholoví českí predstavitelia opakovali slová o udržaní priateľských vzťahov susedných krajín, podľa Babiša ich naopak ničia. „My sme mali spoločný štát 70 rokov a českí politici ničia tie vzťahy.“ On sám pritom vraj Ficovu výhru ani nečakal. „Vyhral aj napriek obrovskej masáži. Majú tam tiež novodobú totalitu, cez kopirák, ako to bolo so mnou,“ posťažoval sa ďalej a premietol to na seba, keď prehral prezidentské voľby s Petrom Pavlom. „Hlavne som fandil Pellegrinimu,“ dodal.

Od poslucháča prišla otázka, či Babišovi nevadia Ficové hanlivé výroky o slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej. „Nechcem ospravedlňovať pána Fica, áno, Smer mal drsnú kampaň, padli tam nevhodné slová, určite, ale skrátka Slováci rozhodli.“ Podstatné je podľa neho niečo iné, a to, že Fico vraj za Slovensko bojoval. „Ja som bojoval za Česko, Orbán za Maďarsko, Kaczyński za Poľsko a V4 fungovala. „Pekarová (predsedkyňa Poslaneckej snemovne – pozn.red.) a Bartoš (minister pre miestny rozvoj a podpredseda Vlády ČR – pozn.red.) povedali, že Orbán je zlo a oni tu V4 rozbili,“ tvrdí Babiš. Práve k českej strane Piráti, ktorej predsedá Ivan Bartoš, prirovnal Progresívne Slovensko. Podľa Babiša je predseda PS Michal Šimečka „politológ, novinár, slušný človek, vie anglicky, dobre vyzerá, ale nemá na to, aby riadil vládu.“