Zdá sa, že "pániček" má plné ruky práce a psa nemá, kto naučiť poslušnosť.

Pes amerického prezidenta Joe Bidena (80) má toho na rováši celkom dosť! Ako píše NBC News dvojročný nemecký ovčiak menom Commander nedávno pohrýzol členku Tajnej služby, teda ochranky amerického prezidenta. Incident sa odohral v Bielom dome pondelok (25.9.) večer počas služby dôstojníčky, ktorú následne musel ošetriť lekár Bieleho domu. „Biely dom môže byť pre rodinných miláčikov stresujúcim prostredím,“ ospravedlňuje správanie psa hovorkyňa prvej dámy Jill Bidenovej (72) Elisabeth Alexanderová. „Prezident a prvá dáma sú nesmierne vďační členom Tajnej služby a zamestnancom Bieleho domu za všetko, čo robia pre ich bezpečnosť, pre bezpečnosť ich rodiny i celej krajiny.“

Darček od brata

Nejde o prvé problémové správanie Commandera. Od októbra má ísť už o jedenásty takýto incident. V júli totiž konzervatívna organizácia Judicial Watch zverejnila záznamy, ktoré to dokladujú. Podľa nich Commander vlani dokonca pohrýzol príslušníka Tajnej služby do stehna a ramena a museli ho previezť do nemocnice. Podľa hovorkyne Bidenovci pracovali na spôsoboch, ako situáciu zlepšiť vrátane výcviku. Psovi tiež vyčlenili priestor na hranie a venčenie. Zdá sa, že však cerí zuby naďalej.

Bidenovici podobný problém už riešili, a to so s ďalším psom Majorom. Nemeckého ovčiaka, ktorý tiež hrýzol nakoniec poslali z Bieleho domu k rodinným priateľom. Commandera dostal Biden ako darček od brata Jamesa s manželkou. V Bielom doma bol od šteňaťa. Zdá sa, že v prezidentskej rezidencii nerobí problémy len mačka Willow, azda až na to, že púšťa chlpy.