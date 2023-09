Ovisnutá koža, pokles fyzickej sily, vrásky. Juhokórejský manželský pár popiera známky starnutia. Pozriete na ich fotky a nebudete veriť vlastným očiam!

On má 61, ona 56. Manželský pár zo Soulu sleduje na sociálnych sieťach o polovici mladšie publikum. Niet sa, čo čudovať, ani vy by ste im taký vek nehádali.

Virálny trend

Manželia sú známi na Instagrame ako okdong_fit. Majú vyše 280-tisíc sledovateľov. Ich fitnes príbeh sa rozhodla na sociálnej sieti vyrozprávať dcéra Grace. Ako sa to celé začalo? Podľa Grace bol jej otec extrémne chudý, keďže sa venoval kickboxu. Časom začal mať problémy s kolenom a nevedel chodiť viac ako pol hodinu. Mama sa venovala plávaniu, no vždy bojovala s kilami navyše.

Muž sa rozhodol, že sa zapojí do virálneho trendu v Južnej Kórei. Fitnes výzva trvala šesť mesiacov a ľudia potom zverejňovali svoju premenu na internete. No keďže manželia robia všetko spolu, pripojila sa aj jeho manželka. Výsledok je neuveriteľný! Aj po uplynutí výzvy pár pokračuje v zdravom životnom štýle, našli v ňom zaľúbenie. Dokonca si dávajú vo fitku rande. Patria k najinšpiratívnejším starším párom súčasnosti.

Motivácia

„Ako sme starli, uvedomili sme si dôležitosť uprednostňovania nášho zdravia,“ povedal pár pre portál Bored Panda. Muž priznal, že po 60-tke ho začali trápiť opotrebované kolenné chrupavky. Jeho manželka zas po menopauze pociťovala rôzne symptómy, ako sčervenanie tváre, búšenie srdca a panickú poruchu. „Spočiatku sme považovali tieto symptómy za prirodzenú súčasť starnutia, ale uvedomili sme si, že dôsledný silový tréning by to mohol zmeniť, motivovalo nás to, aby sme pokračovali v cvičení a starali sa o svoje zdravie.“ Samozrejme, museli zmeniť aj stravovacie návyky. „V ťažkých časoch sme sa navzájom podporovali, povzbudzovali a boli sme svedkami pokroku toho druhého, čo posilnilo naše odhodlanie.“

Po zmene životného štýlu začali manželia čoskoro pociťovať aj zdravotné benefity. „Na veľké prekvapenie lekára, ukázali moje zdravotné výsledky pozoruhodné zlepšenie hladiny cholesterolu a cukru v krvi. Občasné bolesti chrbta mojej manželky spôsobené dlhými hodinami sedenia za stolom sa zmiernili posilňovaním jadra. Navyše jej náhly nástup panickej poruchy zmizol.“ Okrem toho získali viac sebavedomia a spokojnosti zvnútra, vďaka čomu sa cítia viac nažive a šťastnejšie. Pozitívny vplyv to malo aj na ich vzťah. „Radi spolu skúšame nové aktivity a užívame si spoločné zážitky a objavovanie nových aspektov jeden druhého.“

A nakoniec, manželia sú šťastní, že svojou cestou pozitívne ovplyvňujú aj ich mladé publikum. Ich sledovatelia sú väčšinou vo veku 25 až 34 rokov. „V komentároch vyjadrujú svoju túžbu napodobniť náš životný štýl alebo túžia mať vzťah ako my. Prináša nám radosť, keď vieme, že naša oddanosť cvičeniu, spoločnému užívaniu si života a vzájomnej pomoci má na týchto mladých ľudí pozitívny vplyv.“

„Ak ich náš život vo dvojici inšpiruje k pozitívnejšiemu a zdravšiemu životu, šťastie sa ešte zdvojnásobí. Dúfame, že naša cesta bude aj naďalej inšpirovať ostatných, aby uprednostnili svoje zdravie a užívali si život naplno,“ dodal pár.