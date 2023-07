Jeho starší brat tragicky zahynul.

Írsky spevák Ronan Keating (46), známy zo skupiny Boyzone, zažíva jedno z najhorších období. Jeho starší brat Ciaran tragicky zahynul pri autonehode, mal 57 rokov. Spolu s manželkou šli povzbudiť syna na futbalový zápas, životná partnerka utrpela pri nehode zranenia, no je mimo ohrozenia života.

Ciaran zanechal tri deti a mal už aj vnúčatá, pochovali ho vo štvrtok (20.7.) na západe Írska. Jeho mladší brat niesol rakvu a počas smútočného obratu zaspieval pieseň This Is Your Song, ktorú vydal v roku 2003. Zložil ju pri nemenej smutnej udalosti, keď mu v roku 1998 zomrela mama Maria na rakovinu. Ronanovi bola v ťažkých chvíľach oporou manželka Storm (41).