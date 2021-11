Monacká princezná Charlene (43) je po dlhej dobe opäť so svojimi deťmi a manželom, ale...

Niečo sa s ňou deje, ale nikto poriadne nevie, čo je vo veci. Keď začiatkom tohto roka manželka princa Alberta, princezná Charlene odišla do Afriky na misiu na záchranu nosorožcov, povrávalo sa, že skutočným dôvodom boli nezhody s jej manželom, či rovno nevera. Princ Albert je známy sukničkár a jeho manželka sa dokonca musela vyrovnať s existenciou ľavobočkov. Zdá sa teda, že do Afriky si okrem iného išla aj vyčistiť hlavu, a dokonca bola pre to ochotná na čas opustiť aj svoje dvojičky.

Všetko sa však skomplikovalo, keď Charlene nečakane vážne ochorela. Dlhé mesiace sa potom zotavovala z ťažkej infekciei ucha a nosohltanu, dokonca podstúpila aj niekoľko operačných zákrokov. Pre tieto problémy jej lekári neodporúčali absolvovať cestu lietadlom, a tak Charlene zostala "uväznená" v Afrike celé mesiace. V lete ju tam teda spolu s deťmi navštívil jej manžel princ Albert.

Teraz sa zdá, že princezná Charlene je z najhoršieho vonku a už sa mohla vrátiť späť do Monaka k deťom a manželovi. Fotografi ju zachytili na letisku v Nice, kam sa z Afriky dopravila súkromným lietadlom. Odtiaľ ju do Monaka prepravil vrtuľník. Keďže princeznej Charlene povolili let, jej zdravotný stav je už zrejme uspokojivý, ale... Pohľad na niekdajšiu "kočku" bol rozpačitý, akoby to ani nebola ona. Choroba a odlúčenie od detí jej zjavne dali zabrať, veď pozrite FOTO v GALÉRII, ako sa za ten čas zmenila.