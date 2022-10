Už od narodenia princeznej Charlotte sa špekuluje, na koho sa najviac podobá. Jej fanúšikov teraz potešil nový objav. veď pozrite FOTO.

Už keď sa objavili na verejnosti celkom prvé fotografie malej princeznej Charlotte, mnohí si mysleli, že dcéra princa Williama a vojvodkyne Kate zdedila podobu po svojej prababičke, kráľovnej Alžbete. Napokon, nasvedčovali tomu aj spoločné fotografie, keď sa kráľovná Alžbeta spolu s princom Philipom nechala zvečniť spolu so svojimi pravnúčatami.

V útlom detstve to aj naozaj vyzeralo tak, že princezná Charlotte je celá prababička Alžbeta. No teraz sa zistilo, že podoba malej princeznej možno siaha ešte do dávnejšej histórie ich rodiny. Fanúšikov kráľovskej rodiny potešil nový objav v tejto oblasti. Hrad Glamis v škótskom Anguse na sociálnej sieti zdieľal fotografie princeznej Charlotte, ktoré porovnal s fotografiami jej praprababičky Elizabeth Bowes-Lyon. Tú si všetci pamätajú predovšetkým ako kráľovnú matku. Bola mamou nedávno zosnulej kráľovnej Alžbety II. (†96).

K fotografiám pripísali takýto text: „Najmadšia dcéra 14. grófa zo Strathmore, lady Elizabeth Bowes Lyon, sa vydala za vojvodu z Yorku a následne sa stala kráľovnou Alžbetou“. Nuž, pozrite, či sa princezná naozaj podobá so svojou praprababičkou. Či po nej zdedila podobu, možno nie je až také dôležité, ale keby po nej zdedila "tuhý korienok", lebo kráľovná matka sa dožila 101 rokov, by bolo možno aj lepšie.