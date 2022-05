Vojvodkyňa Kate má doma už veľkú parťáčku. No hoci s princeznou Charlotte nosia podobný účes, podobu zdedila po inej žene z rodiny, pozrite si FOTO ako dôkaz.

Jediná dcéra princa Williama a vojvodkyne Kate oslavuje už siedme narodeniny a je z nej teda už veľkáčka. Hoci má dvoch bratov, určite medzi nimi ako jediné dievča nie je utláčaná, ona sa totiž vždy vedela presadiť a povedať si svoje. Svojho času sa výrazne prejavila, keď počas krstu princa Louisa vykázala novinárov do patričnej vzdialenosti od kráľovskej rodiny. Inokedy sa zase "blysla" vyplazeným jazykom...

Vojvodkyňa Kate, ktorá je známa záľubou vo fotografovaní svojich potomkov, urobila nové snímky svojej dcéry pri príležitosti jej siedmych narodenín. Z fotiek vidno, že z princeznej Charlotte je už veľká slečna. No hoci účes má po mame, podobu po nej rozhodne nezdedila. Poniektorí špekulovali, že sa skôr podobá na svojho otca, princa Williama, no nie je to tak.