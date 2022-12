Pozrite, ako vyzerala princezná Kate pri zdobení vianočného stromčeka.

Kráľovská rodina v týchto predsviatočných dňoch čelí nemilej situácii, keď sa pozornosť verejnosti upriamila na šesťdielny dokument, za ktorým sú princ Harry a jeho manželka Meghan. Kráľovská rodina v ňom nie je vôbec vykreslená v lichotivom svetle. V takejto atmosfére sa chystajú na budúce sviatky, hoci to pre nich nie je nič príjemné.

Kráľovská rodina na svojom účte na twitteri zverejnila krátke video, na ktorom princezná Kate v predvečer vianočného koncertu, ktorý sa konal vo štvrtok večer, zdobila vianočný stromček. Hoci bolo video pomerne krátke, malo úžasnú, priam rozprávkovú atmosféru. Kate, ktorá robila posledné úpravy na stromčeku, bola oblečená len v roláku a úzkych tmavých nohaviciach, a vyzerala úžasne, fanúšikovia ju hneď zahrnuli množstvom obdivných komentárov.

Vianočný koncert s názvom Royal Carols: Together at Christmas bol zároveň prvou vianočnou omšou, ktorú Kate organizuje ako princezná z Walesu, a stanica ITV zostrih odvysiela na Štedrý večer. Kráľovská rodina ukázala, že aj napriek špine, ktorá sa na jej členov vyvalila zo šesťdielneho dokumentu, za ktorým stoja princ Harry a Meghan, dokážu byť súdržní. Nikto z kráľovskej rodiny sa neznížil k tomu, aby vystúpil proti Harrymu a Meghan a všetci úspešne ich provokácie ignorovali, čo fanúšikovia kráľovskej rodiny ocenili v komentároch na sociálnej sieti. „Kate, William, milujeme vás,“ skandovali zase tí, ktorí sa prišli do Opátstva na kráľovskú rodinu pozrieť osobne.