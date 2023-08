Nezachránil ju...

Žili spolu šťastne až do smrti sa nekoná. Americká speváčka Britney Spears (41) urputne bojovala o svoju nezávislosť na súde. Keď sa konečne dostala zo spárov svojho otca, ktorý bol jej opatrovníkom, zobrala si dlhoročného priateľa Sama Asghariho (29), modela, herca a fitnestrénera pochádzajúceho z Iránu. Poznali sa od roku 2016, no kým bola pod dohľadom otca, nemohli sa vziať ani mať dieťa. Britney sa síce potom podarilo otehotnieť, no potratila. Teraz jej stroskotalo aj manželstvo.

Zbierka nožov

Po 14 mesiacoch podal Asghari žiadosť o rozvod, čo potvrdil na svojom Instagrame. „Po šiestich rokoch vzájomnej lásky sme sa s manželkou rozhodli ukončiť spoločnú cestu.“ Vraj aj naďalej k sebe cítia lásku a úctu, no podľa spoločenských rubrík rozvodu predchádzali agresívne hádky. Portál TMZ prišiel s informáciou, že poslednou kvapkou pre Asghariho mala byť speváčkina nevera s údržbárom, čo majú dokazovať aj kamerové záznamy v dome. Okrem toho vraj žiadala personál, aby ju natáčali nahú. Podľa Daily Mail Asghari údajne žil v ilúzii, že problémovú speváčku „zachráni“. Objavili sa tiež správy, že Britney manžela zbila v spánku a hodila po ňom nože, v ktorých má záľubu a doma má celú zbierku.

„Ako všetci viete, Hesam a ja už viac nie sme spolu. Byť s niekým šesť rokov je dlhý čas, takže som trochu v šoku, ale... No nie som tu na to, aby som niečo vysvetľovala, pretože nikoho do toho nič nie je,“ vyjadrila sa speváčka na svojom Instagrame s tým, že „nejakým telepatickým spôsobom“ prijíma podporné správy od priateľov. Nepopiera problémy, iba ich nedáva najavo. „Rada by som ukázala svoje emócie, no z nejakého dôvodu som vždy musela skrývať svoje slabosti,“ zdôraznila. „Ak som nebola silným vojakom svojho otca, hneď ma poslali na miesta, kde ma dávali dokopy doktori. Vtedy som potrebovala rodinu najviac. Mali by vás však milovať bezpodmienečne, nie iba za určitých podmienok.“

Speváčka po oznámení rozvodu už stihla zavesiť na svoj profil pikantné video z postele, kde sa zakrýva len perinou. V ďalšom videu oznámila, že „si pozvala obľúbených chlapov a hrala celú noc“, pričom jeden muž predvádzal, ako jej olizuje stehno a bok.

Dvojica má síce predmanželskú zmluvu, no rozhodne to môže byť ešte zaujímavé. Asghari si môže nechať luxusné dary od Britney, má tiež nárok na časť peňazí, ktoré počas manželstva s ním zarobila. No podľa Page Six ju vraj varoval, že ak sa nedohodnú na finančnom vyrovnaní, zverejní informácie, ktoré ju ešte viac zdiskreditujú.