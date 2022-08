Bohyňa sa smeje smrteľníkom! Sharon Stone sa ukázala tak, ako ju pánboh stvoril. Môže takto vyzerať v 64 rokoch?!

Opäť provokuje? Po tom, ako herečku Sharon Stone preslávil film Základný inštinkt, k nej akosi pikantné zábery či fotky už jednoducho patria, hoci... Sharon vo svojich pamätiach tvrdí, že najodvážnejšia scéna, počas ktorej odhalí svoj rozkrok, bola nakrútená bez jej vedomia a súhlasu. Člen produkcie jej povedal, aby si počas známej scény so skríženými nohami dala dole spodnú bielizeň pod zámienkou, že jej intímnu oblasť nebude vo filme vidieť, píše web People, ktorý citoval z jej memoárov The Beauty of Living Twicer. Režisér Paul Verhoeven, ktorý zábery vo filme napokon predsa len použil, od Sharon schytal facku.

Zato neskôr herečka nikdy nemala problém pochváliť sa na sociálnych sieťach aj šteklivými zábermi, a veď prečo nie. Sharon sa vždy mohla pýšiť skvelou postavou, ktorú si udržuje dodnes, a tak stále má čo ukázať a stále je na čo sa pozerať. Sharon Stone aj vo svojich 64 rokoch dokazuje, že do starého železa ešte nepatrí.

Nedávno Sharon zase pošteklila fanúšikov odvážnou fotografiou, kde sa ukázala tak, ako ju pánboh stvoril, a hneď sa jej pod ňu začali hrnúť obdivné a pochvalné komentáre, a to aj od kolegýň zo šoubiznisu. Napríklad modelka českého pôvodu Pavlína Pořízková jej napísala: "A ako bohyňa sa smeje smrteľníkom..." Sharon na zábere vyzerá na svoj vek ozaj famózne, veď pozrite!