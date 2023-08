Bývalý alkoholik a väzeň Jozef Hrenák našiel pokoj v Zamagurí. na hore Zvir. Zastavila sa za ním aj držiteľka Českého leva Lucie Žáčková.

Litmanová, religiózna dedina v Zamagurí, sa pýši vzácnou tradíciou. Každý rok v lete sa rodiny z obce na celé týždne sťahovali do hôr, na pastviská a lúky, kde muži kosili a ženy sušili seno pre zvieratá. Spoločne s deťmi bývali v drevených zruboch, ktorým hovorili majdany. V nich bola izba, senník a miesto pre dobytok. Koliby boli pre miestnych symbolom nádeje a prežitia, na začiatku augusta 1990 sa však v jednej z nich stalo niečo viac, niečo, čo časť kresťanského sveta považuje za zázrak.



Na hore Zvir vysokej osemsto metrov, necelé štyri kilometre od dediny, sa v majdane Vasiľa Korčáka zjavila vtedy jedenásťročnej Ivete a Kataríne staršej o dva roky Panna Mária. V lese, v ktorom sa hrali, počuli dupot, preto sa pred ním schovali do koliby a začali sa modliť. Vtedy priestor zaliala žiara, v ktorej obe dievčatá uvideli krásnu mladú ženu s ružencom v rukách. Neskôr sa Panna Mária školáčkam opäť zjavila, a hoci cirkev sa k udalosti stavala zdržanlivo, na Zvir začali prúdiť davy ľudí. No jediný, kto z hory neodchádza, je Jozef. Pustovník.

Svätica ho vypočula

„Keď som sa posledný raz vrátil z basy, vzala ma sem mama, ktorá sa nevedela zmieriť s tým, ako žijem. Bol mrazivý február, po kolená sme sa brodili v snehu. Fúkal vietor a už tu neboli žiadni pútnici. Kľakol som si na miesto, kde sa pred dievčatami objavila Panna Mária. Plakal som a sľuboval jej, že ak ma zbaví závislosti, ostanem pri nej,“ priznáva sa Jozef Hrenák. Bývalý väzeň, násilník, ožran a narkoman sa polepšil a horu Zvir stráži vyše štvrťstoročia. No ešte predtým prešiel peklom.



„Mal som skvelých rodičov, ale zlých kamarátov. Začal som s nimi piť a požívať omamné látky. Doma som sa neukázal aj tri mesiace, túlal som sa po nociach, a preto prišiel o rodinu. Priatelia mi vyčítali, že pod vplyvom drog sa správam ako blázon. Raz som sa pobil, inokedy som niečo rozmlátil,“ pokračuje rodák z Považia. Odmietal pomoc a namiesto návratu k manželke a deťom si zvolil život v špinavých pivniciach. Napokon sa dostal do stavu, že si do hrdla lial aj novo­durové lepidlo!

Dopichané ruky

Čo je horšie, ťažký alkoholik začal nenávidieť ľudí. Pripitý každého, kto sa na neho pozrel, udrel. „Už som si aj slučku zavesil, napokon ma zachránili policajti,“ dodá muž, ktorý za ublíženie na zdraví niekoľkokrát skončil za mrežami. Odsedel si za nimi veľa rokov, a hoci si zakaždým sľúbil, že do basy už nepôjde, vždy sa v nej zasa ocitol. Neraz vošiel do kostola, sedel tam na zemi a prosil Boha, nech mu pomôže, že sám sa z problémov nedokáže dostať.



„Len čo som odtiaľ vyšiel, stretol som niekoho z partie. Vzal som do ruky fľašku a na všetky sľuby som zabudol,“ tvrdí Jozef, ktorý mal ruky dopichané a modré od narkomanských ihiel. Keď nedostal dávku drogy, dostavili sa halucinácie. Lozili po ňom hady a chrobáky, zaspal iba posediačky a pri zapálenom svetle. Žil život, ktorý ho desil, no túžba po omamnej látke neustávala.

Pil aj okenu

„Z Leopoldova som si doniesol dve knižky Dúha nad priepasťou a Katedrála bez Boha. Prečítal som si ich a zavolal mamu, u ktorej som práve bol. Poprosil som ju, aby ma vzala k Mariánovi Kuffovi, farárovi do Žakoviec. Vedel som, že sa stará o ľudí ako ja. Veril som, že tam sa zmením,“ presviedča nás dnes už chlap v zrelom veku. Mama súhlasila. Do odchodu vlaku im ostávalo asi desať minút, keď jej zaklamal, že potrebuje ísť na toaletu. Vošiel do prvého obchodu, kde si kúpil dve okeny, a vypil ich.



V Žakovciach si sľúbil, že všetko zlo z neho musí odísť v autobuse, ktorým tam z Popradu prišli. Zachránil ho však až príchod na Zvir, kde býva v lesnej búde, ktorej okolie si postupne zveľaďuje. Prvých osem rokov na kopci tento jediný slovenský pustovník spával v lete v stane, v zime pobýval v iglu z ľadových krýh. Nemal tečúcu vodu ani elektriku, varil si na ohnisku. V okolí vídal medvede i vlky. Mával desivé abstinenčné príznaky, no vytrval.

Za odmenu do Izraela

„Naučil som sa žiť sám, nemám televízor ani internet. Cez deň pracujem s kameňom, ktorým som už obložil všetky stavby na Zvire. Modlím sa pri sviečke. Občas ku mne zájdu bývalí narkomani či známi ľudia, ktorí si nevedia poradiť so závislosťou od alkoholu, trebárs česká herečka Lucie Žáčková na hore Zvir prijala krst,“ pochváli sa Jozef, ktorého snahu ocenil aj arcibiskup Ján Babjak. Za to, ako sa o pútnické miesto stará, vzal bývalého narkomana do Izraela.



„Som abstinujúci alkoholik. Ak by som vypil čo len dúšok piva, je to môj koniec. Upil by som sa k smrti. Vstávam ráno o piatej, a ak nesekám do kameňa, zbieram liečivé bylinky a robím z nich čajové zmesi, ktoré rozdávam pútnikom. So Slovenkou, ktorá býva v Poľsku, vyrábame mastičky zo živice a z nechtíka, ktoré si odtiaľto berú pútnici do celého sveta. Je úžasné, ako sa dá žiť s čistou hlavou, v skromnosti, nemať nič a byť šťastný,“ uzatvára Jozef.

Cirkev k pravosti či nepravosti zjavenia Panny Márie na Zvire ešte nezaujala definitívne stanovisko. Jozefovi Hrenákovi sa svätica nikdy neukázala. No zázrak podľa neho je už to, že kvôli nej dokázal odísť zo sveta, v ktorom by inak zahynul.

Prijal aj herečku Keď som sem prišla prvý raz, sedela som pri vode a počúvala ľudí, ktorí o Jozefovi hovorili. Podali sme si ruky a hotovo, prezradila v dokumente kresťanskej televízie o Jozefovi herečka Lucie Žáčková, držiteľka ceny Thálie i Českého leva. Úzkosť, ktorú v sebe nosila od detstva, ventilovala alkoholom. Pomohli jej psychoterapie i viera v Boha, za ktorou chodila aj do Jozefovej pustovne na Zvir.