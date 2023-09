Potýčka Matoviča s Kaliňákom baví internety a píšu o nej naši susedia aj svetová agentúra Reuters.

Aktuálne pravdepodobne zažívame „vrchol“, resp. dno predvolebnej kampane v podobe fyzickej potýčky medzi expremiérom a lídrom OĽANO Igorom Matovičom a podpredsedom Smeru a exministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Video z ich konfliktu obletelo internety. Reagujú aj médiá u našich susedov. Pozrite, čo o bitke slovenských politikov píšu Česi:

Na Slovensku to vrie

Portál Novinky.cz opisuje celkom presne priebeh bitky v článku s titulkom – Ostuda na Slovensku: Expremiér Matovič a bývalý ministr vnitra Kaliňák se servali na veřejnosti. „V Bratislave pred Úradom vlády sa v stredu ráno konala tlačová konferencia strany Smer-sociálna demokracia k migrácii. Tlačovú konferenciu narušil vo vozidle s apmliónmi Igor Matovič, expremiér a šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Vzápätí bol fyzicky napadnutý exminister vnútra Robertom Kaliňákom,“ píše sa v úvode článku.

Podľa portálu Eurozpravy.cz, predvolebná kampaň na Slovensku pomaly vrcholí a ďalej sa vyhrocuje, píše portál v článku s titulkom: Na Slovensku to vře. Matovič narušil akci SMERu a popral se s Kaliňákem.

„Bývalý slovenský premiér Igor Matovič se v prebiehajúcej kampani pred predčasnými parlamentnými voľbami dostal dnes do potýčky s predstaviteľmi najpopulárnejšej strany Smer-sociálna demokracie (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica. Pri strete došlo na strkanicu, kopance a padli tiež vulgárne nadávky. Matovičovo hnutie podle prieskumov nemá istotu zotrvania v parlamente i po voľbách, ktoré sa budú konať v krajine 30. septembra,“ píše web Lidovky.cz v článku s titulkom: Slovenský expremiér Matovič narušil tiskovku Směru, pak se popral s exministrem Kaliňákem.

Podľa portálu Blesk.cz na Slovensku pred blížiacimi sa voľbami rastie nervozita a video, ako sa do seba pustili Matovič s Kaliňákom rýchlo obletelo sociálne siete. „Okrem pästí došlo i na nadávky. „Kaliňák mafián. Choď do p*dele, zlodej,“ pustil sa Matovič do kaliňáka. „Čo sa bojíš?“ kontroval exminister,“ píšu v úvode článku s názvom: Potyčka expremiéra a exministra před volbami na Slovensku: „Jdi do p*dele, zloději“.

Portál Echo24.cz zverejnil článok s názvom: VIDEO: „Jdi do pr****!“ Matovič se na mítinku Smeru popral s exministrem Kaliňákem.

Choď do prdele, ti hovorím! Slovenský expremiér Matovič se popral s představiteli Ficova Směru-SD, znie titulok článku portálu Reflex.cz.

Titulok portálu iDnes.cz: Nadávky, pěsti a kopance. Ostrou rvačku Matoviče s Kaliňákem utnula až policie.

Správa sa dostala aj do svetovej agentúry Reuters s titulkom: Šarvátka bývalého slovenského premiéra s exministrom vnútra v predvolebnej kampani. Ďalej sa v článku píše: „Bývalý slovenský premiér Igor Matovič a exminister vnútra Robert Kaliňák sa v stredu dostali do šarvátky po tom, čo Matovič prekazil kampaň Kaliňákovej strany Smer-SD. Matovič je bojovník proti úplatkárstvu, ktorého strana OĽANO vyhrala posledné voľby v roku 2020, no napokon bol odvolaný z postu premiéra pre nezhody vo vládnej koalícii. Smer-SD a jeho lídrov vrátane Kaliňáka a trojnásobného premiéra Roberta Fica dlhodobo obviňuje z korupcie a považuje ich za svojich hlavných protivníkov. Lídri Smeru takéto obvinenia odmietajú.“