Spolu s Nolanovým Oppenheimerom do kín dorazil aj nemenej očakávaný film Grety Gerwig – Barbie. Naplnil jeden z najočakávanejších filmov roka očakávania, alebo sme dostali len veľkolepé sklamanie?

Americká režisérka, scenáristka a herečka Greta Gerwig, známa najmä vďaka filmom Lady Bird (2017) a Little Women (2019), ktoré napísala aj zrežírovala, prichádza s horúcou novinkou a jednou z najostrejšie sledovaných kino udalostí roka. Oba spomínané filmy sledujú príbehy mladých dospievajúcich žien a problémy, s ktorými sa stretávajú. Za oba filmy získala dokopy 3 nominácie na Oscara v hlavných kategóriách. Za film Lady Bird bola to boli konkrétne najlepšia réžia a najlepší pôvodný scenár, zatiaľ čo Little Women jej priniesli nomináciu za najlepší adaptovaný scenár.

Z Barbie sa stala feministka

Barbie prináša unikátny pohľad do každodenného života nielen žien a dievčat, ale aj mužov a korporátnej spoločnosti. Stereotypy a klišé striehnu na každom rohu, ale väčšinu času je ich zakomponovanie do príbehu veľmi prirodzené a humorné. Ženy môžu byť uznávanými vedkyňami a spisovateľkami a doktorkami a prezidentkami. Sú silné a cieľavedomé a muži... chcú večný patriarchát a... kone?

Margot Robbie a Ryan Gosling sú ako Barbie a Ken naprosto fenomenálni a ich herecké výkony v kombinácii s presne takou dávkou sexappealu, akú by plastová hračka pre deti mala mať, sú dostačujúcim dôvodom, prečo si tento film pozrieť čo najskôr.

Barbie (Margot Robbie) si spolu s ostatnými Barbie žije svoj plastový pestrofarebný sen v spoločnosti Kenov a Allana (Michael Cera). Všetci obyvatelia Barbielandu žijú v presvedčení, že od vzniku týchto bábik sú všetky problémy v reálnom svete vyriešené. Každý deň je rovnaký a každý deň je dokonalý. To všetkým maximálne vyhovuje. Alebo to tak aspoň pôsobí.

Ken (Ryan Gosling) so svojou pozíciou v tomto svete nie je úplne stotožnený a nepáči sa mu, že ho všetci vnímajú len ako doplnok ku Barbie. Má byť jej partner, ale ona s ním netrávi takmer žiadny čas a to ho výrazne frustruje. Rutina dokonalej každodennosti je však narušená v momente, kedy Barbie zrazu začne rozmýšľať nad smrťou.

Od tohto okamihu sa začínajú diať veľmi zvláštne veci, ktoré by sa diať nemali a jediným riešením tohto problému je cesta do skutočného sveta, kde musí Barbie nájsť dievčatko, ktoré je smutné a prenáša svoje problémy na svoju Barbie. Hračka v skutočnom svete však môže spôsobiť viac chaosu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A skutočný svet môže na oplátku nabúrať svetonázor jednej či dvoch hračiek...

Film zachraňujú hlavné postavy

Film Barbie je rozhodne pozerateľný. Príbeh nie je nijako zvlášť originálny, ale v to som sa ani neodvážil dúfať. Pravda, od Grety Gerwig som čakal niečo viac, ale nie som sklamaný. Je to celkom podarená feministická satira, ktorá miestami pôsobí o čosi viac prvoplánovo ako by bolo zdravé. Ken a Barbie to ale ako postavy dosť výrazne zachraňujú a muzikálové čísla sú veľmi podarené.

Pesnička „I'm Just Ken“ v podaní Ryana Goslinga je mimoriadne chytľavá a pre mnohých nepochybne aj vrcholom celého filmu. Robbie bola veľakrát označená za dokonalú voľbu pre Barbie, ale myslím, že to bol práve Gosling, ktorý dal tomuto filmu ten potrebný šmrnc. Pozrel by som si Barbie znova? Áno. Hneď teraz? Rozhodne nie. Nie je to typ filmu, ktorý treba vidieť viackrát, aby sme pochopili, o čo v ňom ide.

Musím ale ešte podotknúť, že vizuálna stránka bola zvládnutá na jednotku a v konečnom dôsledku onen povrchný humor v rámci filmu vlastne väčšinu času fungoval veľmi dobre. Stále však zastávam názor, že v tomto prípade nešlo len o film ako taký, ale aj udalosť s ním spätú. Ľudia mali možnosť prísť do kina oblečení vo svojom najružovejšom oblečení a užiť si atmosféru vytvorenú marketingovým tímom od Mattela. Zároveň by som touto cestou chcel pozdraviť pani, ktorá vedľa mňa sedela v kine a ktorá sa z nejakého dôvodu počas premietania dvakrát kompletne prelíčila. Ak by som si mal z celého svojho života vybrať jeden “Barbie moment“... Toto by bol on.