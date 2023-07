Slávna speváčka odhalená ako ešte nikdy. V čipkovaných šatách ukázala všetko.

Rita Ora (32) spôsobila na parížskom týždni módy Couture Fashion Week poplach, keď ukázala svetu svoje prednosti, píše Život.

Britská speváčka sa na prehliadku Azzedine Alaïa obliekla do priehľadných čipkovaných šiat, ktoré obopínali každý centimeter jej neuveriteľnej postavy. Rita si navyše vyrazila bez podprsenky a obliekla si len úsporné tangá. A kým iné celebrity pri takomto outfite myslia na to, aby aspoň bradavky nejak sofistikovane zakryli, sexi speváčka si s tým hlavu nelámala. Páni tak mali o zážitok postarané...

Rita je vydatá za novozélandského filmára Taiku Waititiho (47). V novej skladbe spieva o tom, že sa "nikdy necítila viac nažive", ako keď ju jej manžel "prvýkrát videl nahú". "Žiješ len raz, takže je to naozaj o tom, aby si využil tento okamih a nenechal sa brzdiť myšlienkami na to, čo by sa mohlo alebo nemuselo stať," povedala Angličanka o treťom singli z jej pripravovaného albumu You and I.

Zdroj: Život