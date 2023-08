Vzťah Harryho a Meghan sa zmieta v kríze. Princ uprostred nej sám odcestoval do Afriky.

Prežívajú ťažké časy! V poslednom období sa v súvislosti s prominentnou dvojicou, americkou herečkou Meghan Marklovou (41) a britským princom Harrym (38), ktorí mali rozprávkovú svadbu na hrade Windsor presne pred tromi rokmi a rozhodli sa, že budú žiť vlastný život bez kráľovských povinností, hovorí predovšetkým o ich údajnej manželskej kríze. Dokonca sa začalo šepkať o rozchode. Naznačuje to viacero dôkazov z uplynulých týždňov.

Kariéru už buduje sama

Na známych manželov sa toho v poslednom období zosypalo veľa. Spoločnosť Spotify im predčasne ukončila zmluvu pre slabú počúvanosť ich podcastu, neskôr sa dostali na verejnosť informácie, že viacerých hostí nespovedala Meghan, ale jej zamestnanci. Ona už len dodatočne nahrala otázky. Okrem toho im výrazne klesá popularita, ľudia sa napriek všetkým obvineniam z ich strany viac prikláňajú k anglickej kráľovskej rodine.

Marklová nedávno podpísala zmluvu s hollywoodskou agentúrou, cez ktorú sa chce presadiť sama. Svojho manžela vraj označila za jeden z problémov, ktoré brzdia reštart jej kariéry. Preto sa rozhodla osamostatniť a vybudovať si silnú značku. S touto spoločnosťou má údajne spolupracovať na viacerých projektoch a plánuje sa stať najsilnejšou ženou v Hollywoode. Uvažuje dokonca o návrate k filmovaniu, ktorého sa vzdala pre manželstvo s anglickým princom.

Šťastný pár? Ani náhodou

Harryho a Meghan, ktorí majú spolu syna Archieho a dcéru Lilibet Dianu, naposledy oficiálne videli na verejnosti v polovici mája, keď spoločne navštívili galavečer v New Yorku. Už vtedy pôsobili trochu roztržito a všetko zavŕšil incident s fotografmi, ktorí ich pri odchode z podujatia naháňali na skútroch. Manželia vtedy vydali oficiálne vyhlásenie, v ktorom všetko dramaticky opísali a prirovnali k situácii, ktorá viedla k smrti princeznej Diany. Americkým novinárom sa však podarilo získať aj svedectvo ich šoféra. Podľa jeho slov zažil s inými celebritami horšie prenasledovanie paparacmi, takže toto ho na rozdiel od Meghan a Harryho vôbec nerozrušilo.

Krátko po incidente sa objavili informácie, že Harry býva sám v jednom z hotelov v Los Angeles. Odvtedy sa novinárom vždy podarilo vyfotiť len samotnú Meghan, ktorá pôsobila strhane a unavene. Prvá zmena prišla koncom júla. Prominentný pár zachytili, ako vychádza z reštaurácie. No zatiaľ čo sa Marklová šťastne usmievala, Harry pôsobil skleslo. Vyzerali rozhádane, čím ešte viac posilnili všetky klebety.

Útek do Afriky

Krízu v ich vzťahu potvrdzujú aj Harryho aktuálne plány. V najbližších týždňoch bude natáčať v Afrike dokument pre spoločnosť Netflix. Z Ameriky však odchádza sám, pričom podľa viacerých zdrojov ho Meghan neplánuje navštíviť. Tieto správy znejú dosť zvláštne, keďže Marklová si nikdy nenechala ujsť príležitosť vycestovať na čierny kontinent. Navyše ona a Harry majú k nemu špeciálny vzťah, keďže práve tam strávili svoju prvú dovolenku, po ktorej sa dali dokopy.

Princ by sa teraz vraj rád sústredil na prácu a najmä chce na svojom milovanom mieste opäť nájsť sám seba. Afrika mu aj v minulosti poslúžila na útek od problémov. Nebolo by teda nezvyčajné, ak by tam opäť hľadal odpovede na dôležité otázky. Pri jeho sólovej ceste sa vynára ďalší problém. Netflix uzavrel zmluvu s oboma manželmi a spoločne mali pracovať na všetkých projektoch. Je otázne, ako vezmú to, že na dokumente chce Harry robiť sám.