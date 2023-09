Opozičný líder všetky obvinenia odmieta a vyhlasuje, že sú politicky motivované a ich cieľom je umlčať kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina.

Rusko v utorok zamietlo odvolanie lídra opozície Alexeja Navaľného proti 19-ročnému väzeniu s maximálnym stupňom stráženia, ktoré mu mestský súd v Moskve udelil v auguste pre obvinenia z extrémizmu. TASR prevzala informácie z tlačových agentúr AFP a Reuters.

Odvolací súd rozhodol, že verdikt moskovského mestského súdu proti kritikovi Kremľa z minulého mesiaca "zostane v platnosti", oznámil sudca.

Navaľnyj v čiernej väzenskej rovnošate stál, keď sudca v Moskve oznamoval verdikt. Na odvolacom konaní bol prítomný cez videospojenie. Médiá sa na ňom mohli zúčastniť len v závere, pri čítaní rozsudku, napriek protestom Navaľného a jeho právnikov.

Navaľnyj sa momentálne nachádza vo väzenskom tábore v meste Melechovo 250 kilometrov východne od Moskvy. Vo väzení je už dva a pol roka za údajný podvod a ďalšie obvinenia, za ktoré dostal 11,5 roka väzenia. V auguste tohto roka ho v inom procese odsúdili na 19 rokov väzenia za extrémizmus. Odvolacie konanie proti tomuto rozsudku sa začalo, a skončilo, práve v utorok. Podľa ruských úradov vytvoril organizáciu, ktorá podkopáva verejnú bezpečnosť tým, že vykonáva "extrémistickú činnosť".

Opozičný líder všetky obvinenia odmieta a vyhlasuje, že sú politicky motivované a ich cieľom je umlčať kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Alexej, vidím ťa!"

Televízny technik Daniel Cholodnyj, ktorý pracoval pre Navaľného, dostal v auguste v rámci toho istého súdneho procesu trest osem rokov väzenia. Aj jeho odvolanie súd v utorok zamietol.

"Alexej, vidím ťa!" zvolal Cholodnyj pred skončením videospojenia. Navaľnyj mu zamával rukou.

Ľudskoprávni aktivisti označujú 47-ročného Navaľného za politického väzňa. V rámci kampane za Navaľného oslobodenie jeho spolupracovníci v rôznych mestách v zahraničí počas leta vystavovali maketu trestnej cely, v akej si odpykáva disciplinárne tresty. Ide o miestnosť s rozmermi 2,5 krát tri metre s kovovou pričňou pripevnenou k stene, zamrežovaným vetracím otvorom namiesto okna, betónovou podlahou, plechovým umývadlom a tzv. tureckým WC.

Súd v auguste rozhodol tiež o tom, že Navaľného premiestnia do kolónie so "špeciálnym režimom", do zariadenia s maximálnym stupňom stráženia určeného pre nebezpečných zločincov, čo ho úplne odstaví od vonkajšieho sveta.

Aktivisti tvrdia, že ruské väznice sa od sovietskych čias nijako výrazne nezmenili.

Podporovatelia označujú Navaľného za osobnosť podobnú Nelsonovi Mandelovi a podľa nich sa jedného dňa dostane na slobodu a bude viesť krajinu.

Kremeľ sa ho snaží vykresľovať ako politicky bezvýznamného a Putin nikdy nevysloví jeho meno. Ruskí predstavitelia ho označujú za extrémistu a bez poskytnutia dôkazov za bábku americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA).