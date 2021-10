Salma Hayek po dlhom čase vytiahla do spoločnosti svoju dcéru Valentinu a všetkým padla sánka!

Už vyše tri desaťročia žiari jej herecká hviezda a stále vyzerá famózne! Mexická kráska Salma Hayek (55) púta pozornosť a pohľady všade, kam príde, lebo vždy dokazuje, že vyzerá oveľa mladšie, ako je jej skutočný vek.

Aj nedávno Salma Hayek opäť raz zažiarila, a to na premiére marvelovky Eternals, kam vzala aj svoju, dnes už 14-ročnú dcéru. Valentina je jej jediné dieťa a má ju s manželom Francois-Henri Pinaultom. Keď bola Valentina menšia, zdalo sa, že črty zdedila skôr po svojom otcovi – francúzskom multimilionárovi. Ten stihol v roku 2007, len krátko predtým, ako sa oženil so Salmou, splodiť nemanželské dieťa s topmodelkou Lindou Evangelista. Keď pravda vyplávala na povrch, Salma to prežívala ťažko, ale nakoniec to ich vzťah ustál.

Salma je staršia matka, hoci to na nej nie je vidno, ale pravdou je, že dcéru mala až po štyridsiatke. Tvrdí však, že je lepšia matka, lebo je trpezlivejšia, ako keby mala dieťa v mladosti. No priznáva, že je aj viac unavená. Dcéra jej však rozhodne robí radosť.

Z dievčatka je však už hotová slečna, ani by ste nepovedali, že má ešte len štrnásť rokov. A rastie z nej riadna krásavica, slávna herečka ju bude musieť dobre strážiť. Herečka o dcére prezradila, že je veľmi kreatívna, šikovná, vtipná a odhodlaná. Aj keď je Salma pracovne veľmi vyťažená, dcéra je pre ňu prioritou a dobre si rozumejú. So svojou mamou už absolvovala aj nejaké fotenia, nuž uvidíme, zrejme o nej ešte budeme počuť.