Cieli predovšetkým na deti a mládež.

Svetom sa prostredníctvom internetu šíri nebezpečný satanistický kult, pred ktorým varuje aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Skupina má svojich členov po celom svete, potencionálnymi obeťami sú predovšetkým deti a tínedžeri. Núti ich páchať násilie na sebe, iných ľuďoch a aj na zvieratách. Kult pôsobí pod názvom 764, používa však aj aliasy 676, CVLT, Court, Kaskar, Harm Nation, Leak Society, alebo H3ll. Neustále pribúdajú aj podskupiny s odlišnými názvami. Členovia skupiny pôsobia na všetkých známych sociálnych sieťach, na herných platformách vrátane populárne twitchu či discordu, ale využívajú aj populárne online hry ako Roblox.

Vydierajú, manipulujú, vyhrážajú sa

„Zameriavajú sa na dospievajúcich vo veku od 8 do 17 rokov, hlavne na tých s duševnými problémami, depresiami či samovražednými myšlienkami, na členov LGBT a rasové menšiny. Cez vyhrážky, vydieranie a manipuláciu donútia obeť k sebapoškodzovaniu počas online videoprenosu, sexuálnemu násiliu, násiliu na zvieratách či samovražde," píše FBI vo svojej varovnej správe. Aby sa dostali do skupiny, potencionálni členovia musia nahrať alebo online vysielať svoje násilné činy. Práve cez videá si členovia kultu budujú vplyv a status v skupine.

Podľa Inštitútu pre strategický dialóg sú skupina 764 a jej podskupiny v skutočnosti odnožou staršej sekty s názvom Rád deviatich uhlov (O9A), ktorý v 70. rokoch 20. storočia vznikol v Británii. Ide o satanistickú a neonacistickú organizáciu, ktorá tvrdí, že židovsko-kresťanské hodnoty, rasová rovnosť, ľudské práva či demokracia stoja v ceste ich cieľu, ktorým je zničenie moderného svetového poriadku a nahradiť ho novým Impériom. To by bolo založené na fašizme, sociálnom darwinizme a satanizme. Ideológia 09A sa začala výraznejšie šíriť s rozmachom internetu a myšlienku prijali za svoju viaceré neonacistické skupiny.

Vyvraždil svoju náhradnú rodinu

O existencii kultu 764 sa vyšetrovatelia dozvedeli v roku 2021. Vtedy na základe znepokojivých príspevkov na sociálnych sieťach vykonali v New Yorku raziu u 23-ročného Angela Almeidu. Ten na internete zdieľal obrázky drog, zbraní, násilia na deťoch či zvieratách. U Almeidu doma našli pištoľ, náboje do pušky, vlajku so symbolmi 09A či knihy o Ráde deviatich uhlov a satanizme. Na jeho zariadeniach objavili stovky znepokojivých dát vrátane materiálu so sexuálnym zneužívaním detí. Našli aj obrázok s krvavým učedníkom - postavou obkolesenou symbolmi 09A. Almeidu obvinili z držby detskej pornografie. Na krku má aj obvinenie, že donútil neplnoleté dievča k pohlavnému styku so starším mužom, od ďalšieho dievčaťa žiadal video so sebapoškodzovaním. Ak mu dokážu vinu, zvyšok života strávi za mrežami.

Keďže kultisti využívajú internet a cielia na mladšie osoby, boj s nimi je ťažký. FBI odhaduje, že skupina 764 má tisícky členov po celom svete. S aktivitou 764 či 09A sú spájané viaceré násilné prípady. Napríklad nemecký tínedžer, ktorého obvinili z vraždy svojej pestúnskej rodiny v Rumunsku, či odsúdený bývalý americký vojak Ethan Phelan Melzer, ktorý plánoval vyvraždiť svoju armádnu jednotku a citlivé údaje o nej odoslal Rádu deviatich uhlov. Aj sociálne siete muža, ktorý v roku 2020 dobodal moslima v Toronte, boli prepojené so satanistami z 09A.