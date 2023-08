Regionálni predsedovia RFEF vyzvali Rubialesa, aby okamžite odstúpil. Prokuratúra začala vyšetrovanie.

Regionálni predsedovia Španielskej futbalovej federácie (RFEF) vyzvali jej prezidenta Luisa Rubialesa na okamžité odstúpenie. Rubiales odmietol odstúpiť po afére s bozkom na pery španielskej reprezentantky Jennifer Hermosovej počas odovzdávania trofeje po finálovom stretnutí MS v Sydney.

Sexizmus v športe

Výbor prezidentov autonómnych a územných federácií RFEF uviedol, že incident vážne poškodil obraz španielskeho futbalu. "Žiadame, aby Luis Rubiales okamžite predložil svoju rezignáciu na funkciu prezidenta RFEF," uviedol vo vyhlásení výbor, ktorý zároveň vyzval na reštrukturalizáciu vedenia RFEF. Ako dočasný prezident pôsobí Pedro Rochu, ktorého podporili jednomyseľne. "RFEF je naďalej odhodlaná pokračovať v realizácii svojich investícií a politiky rovnosti v záujme rozvoju ženského futbalu."

Prokurátori v Madride medzitým začali predbežné vyšetrovanie škandálu s bozkom. Hermosovej sa opýtajú, či chce vzniesť obvinenie v súvislosti s incidentom. Zapojenie španielskych prokurátorov v austrálskom Sydney by mohlo byť komplikované. Hovorca justície uviedol, že na základe verejných vyjadrení Hermosovej je možné, že sa stala obeťou sexuálneho útoku, keďže sa zdá, že nedošlo k žiadnemu druhu súhlasu. Rozhlasová stanica Cadena Ser uviedla, že Hermosová má 15 dní na podanie obvinenia.

Rubialesovo konanie odsúdila aj Organizácia Spojených národov (OSN), ktorá uviedla, že nič nenasvedčovalo tomu, že bol bozk dobrovoľný. "V športe pretrváva kritický problém sexizmu. Dúfame, že španielske orgány a vláda sa zaoberajú týmto problémom spôsobom, ktorý rešpektuje práva všetkých žien," povedal na tlačovej konferencii Stephane Dujarric, hovorca generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa. "Prokuratúra začala predbežné vyšetrovanie incidentu s cieľom preskúmať skutočnosti, ktoré by mohli predstavovať trestný čin sexuálneho útoku," citovala z vyhlásenia agentúra AFP.

Prokurátori uviedli, že začatie vyšetrovania podnietili verejné vyhlásenia hráčky, podľa ktorých sa dá predpokladať, že sexuálny akt, ktorému čelila zo strany Rubialesa, nebol dobrovoľný. Právni experti budú taktiež kontaktovať Hermosovú, aby jej poskytli možnosť obrátiť sa do 15 dní so žalobou na súd.

Rubiales sa v piatok na mimoriadnom zasadnutí Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) za tieto činy ospravedlnil. Zároveň však napriek silnému tlaku politikov a futbalových predstaviteľov odmietol odstúpiť z postu prezidenta federácie a vyhlásil, že sa stal obeťou honu na čarodejnice zo strany "falošných feministov".

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) informovala, že Rubialesovi pozastavila výkon funkcie až do momentu, kým disciplinárna komisia prešetrí jeho správanie. Riadiaci orgán svetového futbalu však neuviedol žiadny časový plán rozhodnutia disciplinárnej komisie. Sudcovia tohto orgánu môžu uložiť jednotlivcom sankcie od varovania a pokuty až po pozastavenie činnosti v športe. Krok FIFA prišiel po tom, čo RFEF pohrozila zásahom proti Hermosovej za to, že odmietla prijať Rubialesovu verziu vysvetlenia bozku.

V sobotu zasiahol aj disciplinárny sudca FIFA Jorge Palacia, aby ochránil základné práva Hermosovej a integritu disciplinárneho prípadu. Palacio nariadil Rubialesovi, aby sa prostredníctvom seba alebo tretích osôb zdržal kontaktovania alebo pokusu o kontaktovanie Hermosovej a jej blízkeho okolia. Rovnako musia postupovať aj všetci funkcionári a zamestnanci RFEF.

Prezident RFEF pobozkal Hermosovú na ústa po tom, ako Španielky vyhrali vo finále nad Anglickom 1:0 a získali svoj prvý titul na MS. Rubiales sa navyše krátko predtým chytil za rozkrok. Kombinácia tohto gesta a nevyžiadaného bozku urobila z neho podľa agentúry AP národnú hanbu, keďže jeho správanie videl v priamom prenose celý svet. Na pódiu navyše stál vedľa španielskej kráľovnej Letizie.

Hermosová sa bezprostredne po incidente vyjadrila, že sa jej to nepáčilo. Neskôr však v oficiálnom vyhlásení španielskeho zväzu zmenila svoj názor: "Bolo to úplne spontánne recipročné gesto vzhľadom na veľkú radosť z víťazstva na MS. S prezidentom máme skvelý vzťah. Jeho správanie voči nám všetkým bolo v poriadku a bolo to prirodzené gesto náklonnosti a vďačnosti." Vo štvrtok však vyšlo najavo, že RFEF mala futbalistku k tomuto vyhláseniu prinútiť. Tréner Jorge Vilda údajne vyvíjal na spiatočnej ceste z dejiska tlak na jej rodinu, aby bola v ospravedlňujúcom videu spolu s prezidentom. To odmietla útočníčka i kapitánka tímu Ivana Andresová.

Vraj lov

Matka suspendovaného Rubialesa sa zamkla v kostole a drží hladovku. Angeles Bejarová vyhlásila, že bude pokračovať v hladovke, pokiaľ bude pokračovať "neľudský a krvavý lov na jej syna". Informoval o tom denník Marca. Podľa zdroja je žena v kostole v Motrile aj so svojou sestrou. Požaduje, aby futbalistka Jennifer Hermosová, ktorú Rubiales pobozkal na slávnostnom odovzdávaní cien na MS, povedala pravdu a držala sa verzie udalostí, o ktorých hovorila na začiatku škandálu. Rubialesova matka verí, že bozk medzi jej synom a Hermosovou bol obyčajný a ľudský plynúci z radosti, čo podľa nej dokazujú aj fotografie a podľa nej nedošlo k sexuálnemu zneužívaniu. Bejarová vyzvala všetkých k pochopeniu, keďže sa to podľa nej môže stať každému