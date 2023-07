Kráska z Baywatchu už dávno vyzerá inak. Je samé tetovanie a utrápená životom!

Niekdajšia sexica z Baywatchu sa rokmi zmenila na dámu s potetovaným telom, píše Život.

Eriku Eleniak (53) nafotili paparazzi v Kalifornii počas prechádzky so psom. V tričku s krátkymi rukávmi odhalila množstvo tetovaní, ktoré jej pribudli od čias účinkovania v úspešnom seriáli z 90. rokov. Ako vidieť na fotografiách, ktoré exkluzívne získal Page Six, Erika má na jednej ruke okrem iného lebku s tŕňovou korunou, vlka, pavučiny a niečo, čo vyzerá ako orol s čarodejníckym klobúkom. Na druhej ruke sa jej vyníma motýľ, kvety a iné. Herečka, ktorá sa v Baywatchi preslávila ako Shauni McClainová, sa na verejnosti s tetovaniami ukazuje len zriedka.

Hoci sa Erika, ktorá debutovala vo filme Stevena Spielberga "E.T. - Mimozemšťan" z roku 1982, v súčasnosti drží skôr v ústraní, oveľa aktívnejšia je na sociálnych sieťach. V apríli sa podelila o to, že bojuje so starnutím a vyrovnáva sa so všetkými zmenami, ktoré s tým prichádzajú. "Práve teraz prechádzam mnohými liečebnými procesmi a jediná vec, ktorú vieme o živote konštantne, je, že nič nie je konštantné," povedala vtedy vo videu na Instagrame. Hovorila aj o traume z detstva, ktorá v jej živote "naozaj veľa definovala a formovala", čo vysvetľuje, prečo " tak dlho žila v strachu". "Život je taký krásny a stále sa mení a my máme na výber," povedala, pričom zadržiavala slzy.

