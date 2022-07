Manželka mladšieho syna Ivany Trump otvorene prehovorila o svojej svokre. Nečakali by ste, že o nej prezradí práve takéto veci...

Náhla smrť Ivany Trump prekvapila všetkých, ale najviac zaskočila najmä jej blízkych, exmanžela, deti, nevesty a vnúčatá. Všetci sa s tým musia nejako zmieriť a musia sa naučiť žiť s tým, že ich mama, svokra, babička tu už nie je. Hoci to bolo pre nich nesmierne ťažké, na jej pohrebe, ktorý sa niesol v duchu oslavy jej života, každý z jej potomkov prehovoril o svojej mame, a boli to slová plné obdivu a vďaky.

Jej deti si svoju mamu vážili nielen pre to, aká k nim bola počas života a čomu všetkému ich naučila, ale vážili si ju a obdivovali aj pre jej životný príbeh, keď sa ako mladá žena z komunistickej krajiny dokázala uchytiť v Amerike a stala sa úspešnou podnikateľkou. Veď napokon, vďaka svojej usilovnosti a šikovnosti sa stala jednou z najbohatších žien v Amerike. A Ivana si podľa slov jej blízkych vážila, že môže žiť v tejto krajine.

Ivanu nielen jej blízki uznávali ako schopnú podnikateľku. No to bola len jedna časť osobnosti Ivany Trump. V súkromí to bola predovšetkým mama troch detí a babička desiatich vnúčat, a v neposlednom rade aj svokra dvoch neviest. Prvý syn Donald junior sa síce s manželkou rozviedol, ale údajne majú spolu korektné vzťahy, a tak na pohrebe bývalej svokry teda nechýbala ani jeho exmanželka. A samozrejme nechýbala ani manželka mladšieho syna Erica Lara Trump, ktorá mala k Ivane asi najbližšie, keďže na rozdiel od zvyšku rodiny žili, tak ako Ivana Trump, v New Yorku, kým ostatná rodina (Donald Trump s Melaniou, Donald junior a tiež aj Ivanka Trump s rodinou) na Floride.

Druhá nevesta Ivany Trump, manželka jej mladšieho syna Erica, Lara Trump prehovorila o nebohej svokre. Keby tie slová počula samotná Ivana Trump, asi by jej nebolo všetko jedno...