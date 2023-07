Po takmer troch mesiacoch stúpil na suchú zem. Vychudnutý, zarastený, ale šťastný aj so svojím štvornohým priateľom, ktorý mu pravdepodobne pomohol prežiť po mentálnej stránke. Toto je príbeh skutočného stroskotanca.

Keby už nebol natočený film Stroskotanec, filmári by práve mali ďalší námet. Keď po vyše dvoch mesiacoch v Tichom oceáne zachránili Timothyho Shaddocka (51), vyzeral presne ako herec Tom Hanks vo filme.

Bez navigácie

Námorník z Austrálie Tim sa ešte v apríli vybral aj so svojou sučkou Bellou na 6-tisíc kilometrovú plavbu z Mexika do Francúzskej Polynézie. Už po dvoch týždňoch ho zastihla búrka, ktorá pre neho mala nedozerné následky. Na katamarane mu poškodila elektronické prístroje a zostal bez navigácie unášaný do neznáma prúdmi severného Pacifiku. Hoci mal jedlo, nemal, si ho na čom pripraviť. Šťastím bolo, že mal zo sebou aj rybárke náčinie. Živil sa teda surovými rybami a pil len dažďovú vodu.

Záchrana prišla pri pobreží Mexika, keď vrtuľník, ktorý sprevádzal plavidlo s vlečnými sieťami na lov tuniakov zbadal katamaran a na ňom psa, ktorý vrtel chvostom. Z vrtuľníka mu zhodili vodu a zalarmovali loď, ktorá v oblasti lovila tuniakov. Tá stroskotaných pasažierov zachránila. Vychudnutého, zarasteného muža a jeho psa, ktorý sa stal miláčikom celej lode. Napriek fyzickým strastiam mal muž normálne vitálne funkcie, informovala stanica 9 News.

Užíval si pobyt vo vode

„Kapitánovi lode Maria Delia a rybárskej spoločnosti som veľmi vďačný. Zachránili mi život. Som nažive. Naozaj som si nemyslel, že to prežijem,“ povedal Tim. „Prešiel som veľmi ťažkou skúškou. Potrebujem si oddýchnuť a dobre sa najesť, pretože som bol na mori veľmi dlho sám. Inak som zdravotne na tom dobre.“ Priznal, že počas svojho dobrodružstva prežil veľa zlých, ale aj dobrých dní, no najťažšia bola únava. „Nekonečný“ pobyt v oceáne si krátil opravovaním vecí a kúpaním. „Proste som si užíval pobyt vo vode.“

Podľa profesora Mika Tiptona, experta na prežitie v oceánoch, bolo šťastie len jednou časťou neuveriteľného príbehu muža so psom. Prežili vďaka „kombinácii šťastia a zručnosti“, povedal pre Weekend Today. Základom bolo, že Tim vedel, že sa počas horúčav musí chrániť. So psom sa cez deň skrývali pod prístreškom na lodi. Kľúčovým prvkom prežitia bolo zabezpečiť si čerstvú vodu, k čomu Timovi pomohla aj klíma a poloha, kde sa nachádzal. Čo sa týka toho povestného šťastia, pretože ak si vezmeme, aká malá je loď a aký obrovský je Pacifik, „šanca, že niekoho nájdu, je mizivá“. No Tima zázračne našli ako ihlu v kope sena. Podľa Tiptona, to, že bol Tim na palube so psom, mu „obrovsky pomohlo“. „Musíte mať veľmi pozitívny mentálny prístup, aby ste prekonali takýto druh utrpenia a nevzdali sa.“