Kenská vytrvalkyňa zabehla po pôrode svetový rekord v troch rôznych disciplínach. Stihla to za päťdesiat dní.

Niektoré ženy po materstve a založení rodiny s atletikou končia, iné akoby sa len rozbiehali. Kenská vytrvalkyňa Faith Kipyegon porodila v júni 2018 dcéru Alyn ako úradujúca olympijská víťazka a majsterka sveta v behu na 1 500 metrov. Po návrate na dráhu znovu vyhrala olympiádu aj svetový šampionát a k tomu pridala prvenstvá v Diamantovej lige IAAF. To najlepšie však ešte malo prísť. V priebehu júna a júla tohto roku vytvorila tri svetové rekordy v troch rôznych disciplínach. Svet sa len v úžase prizeral.

Od Florencie po Monako

Ten prvý čas 3:49,11 zabehla Kipyegonová začiatkom júna počas Diamantovej ligy v talianskej Florencii vo svojej obľúbenej „tisícpäťstovke“.



„Ešte pred dvoma rokmi som bola skalopevne presvedčená, že čas pod tri minúty a päťdesiat sekúnd na tejto trati nie je možný. Ale trénovala som ďalej a zrazu to prišlo,“ povedala pre stránku olympics.com 29-ročná Kipyegonová.



Málokto tušil, že sa Faith, ktorej meno znamená v preklade viera, ešte len rozbieha. O týždeň neskôr v Paríži jej neuveriteľnej rýchlosti neodolala ani päťkilometrová trať. Nový svetový rekord v podaní útlej kenskej lokomotívy (157 centimetrov a 45 kilogramov) má hodnotu 14:05,20. Nevídané predstavenie dovŕšila Faith 21. júla v Monaku, kde zlepšila svetové maximum v behu na jednu míľu na 4:07,64.



„Stále tomu nemôžem uveriť. Nečakáte v živote nejaké zázraky a zrazu bum. Tri rekordy za dva mesiace. Čistá nádhera,“ nadchýnala sa Kipyegonová. O žiadnu náhodu však nešlo. Faith neskôr skonštatovala, že práve svetový rekord v jej bohatej kariére chýbal.



„To bolo posledné, čo mi dovtedy odolávalo. Nechcela som len vyhrávať, chcela som dosiahnuť niečo, čo zo mňa urobí superstar. Rekord na päťkilometrovej trati ma však prekvapil. Bola som šokovaná, keď môj zrak spočinul na svetelnej tabuli,“ priznala.

S disciplínou v krvi

Za jej skvelými výkonmi sa skrývajú hodiny driny a tréningu v kenskom športovom centre v Kaptagate vo vysokej nadmorskej výške. Faith to tam z rodnej dediny Ndabibit má, čo by kameňom dohodil. Aj športové gény má v poradí ôsme z deviatich detí Samuela Kipyegona Koecha v krvi. Jej otec súťažil v behu na štyristo a osemsto metrov. „No nikdy sa na medzinárodnú scénu nedostal. Lákalo ma byť lepšou ako on. Dokázať, že je všetko možné. Po posledných výsledkoch som už o tom presvedčená,“ citoval jej slová portál nation.africa.



Športom sa snaží živiť aj jej sestra Beatrice Mutai, no po­dľa Kipyegonovej otca je Faith vo svojej snahe najcieľavedomejšia. „Všetky moje deti majú disciplínu v krvi, ale Faith v tomto skutočne vyčnieva. Nie som prekvapený, že sa jej podarilo prekonať svetový rekord. Odkedy objavila atletiku, milovala ju a dávala jej všetko,“ prezradil novinárovi, ktorý sa vybral pátrať do Kene po tajomstvách fenomenálnej vytrvalkyne.



Kipyegonovej stihol zložiť poklonu i kenský prezident William Ruto. „Odolnosť, koncentrácia a túžba byť výnimočná sú základom víťaznej mentality. Celá krajina je na vás hrdá,“ napísal Ruto na sociálnej sieti.

Život Faithinej rodiny v Keni sa vďaka jej výsledkom zmenil. Mohla si dovoliť kúpiť rodičom dom so štyrmi spálňami, dedina po jej úspechu zaviedla v obci vodovod, ktorý dovtedy chýbal. „Predtým sme spávali len pod plechovou strechou. Zvykla tam byť zima. Dom je niečo úplne iné,“ teší sa jej mama Jane.

Najkrajší pocit

Práve matkám a hlavne vytrvalkyniam venovala Faith v tomto roku jeden zo svojich svetových rekordov. Kenská atletika dnes na dráhe eviduje viacero úspešných rodičiek. A darí sa im. Vivian Cheruiyot po návrate z materskej vyhrala v roku 2018 Londýnsky maratón, Hellen Obiri bola najrýchlejšia v maratóne v Bostone. Dvojnásobná matka Britka Paula Radcliff sa zasa dostala medzi tri najlepšie na Berlínskom maratóne, Etiópčanka Tiruneš Dibaba dokonca k prvenstvu na Chicagskom maratóne pridala bronzovú medailu na olympiáde v Riu de Janeiro v roku 2016.



Faith, ktorej robil osobného trénera manžel Timothy Kitum, bronzový z behu na 800 metrov na olympiáde v Londýne 2012, priznáva, že byť matkou jej dalo zabrať. „Žiadalo si to veľa obety a odriekania, aby som to celé zvládla. Pribrala som osem kíl, ale stálo to za to. Vidieť šantiť vlastnú dcéru je ten najkrajší pocit. Venovala som rekord matkám preto, aby vedeli, že vdýchnuť život novému stvoreniu je naozaj krásny pocit,“ vyznala sa Kipyegonová, najlepšia kenská športovkyňa uplynulého roku. Už druhý mesiac po pôrode bola znovu v tréningovom procese, hoci spočiatku si dopriavala len tridsať minút denne. Dcéru Alyn do atletiky nútiť nemieni. „Chcem, aby v živote nasledovala svoje srdce a aby si ho užila,“ prezrádza.



Faith mala v detstve bližšie k futbalu, dodnes je fanúšičkou anglického Arsenalu, no keď u nej ako štvrtáčky na zá­kladnej škole objavil učiteľ talent pre beh, bolo rozhodnuté. Prvé medzinárodné preteky absolvovala v šestnástich na svetovom šampionáte v krose do dvadsať rokov v poľskom meste Bydgoszcz. Hoci mala o štyri roky menej než väčšina štartového poľa a súťažné metre ukrajovala bosá, aj tak skončila štvrtá. O rok neskôr už bola juniorskou majsterkou sveta, o päť rokov olympijskou víťazkou.



Vidieť naživo ju môžete už tento mesiac v Budapešti. V susednom Maďarsku sa 19. augusta začínajú majstrovstvá sveta v atletike a Kipyegonová má v pláne okrem 1 500-metrovej trate bežať päť kilometrov. „Chcem si to ešte raz vyskúšať. Idem tam však ako svetová rekordérka na oboch tratiach. Je mi jasné, že budem pod tlakom. Sama som zvedavá, ako to dopadne,“ tvrdí Faith.