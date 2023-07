Svet zaznamenal najteplejší deň v histórii meraní: Je to rozsudok smrti pre ľudí a ekosystémy

Svet zaznamenal 3. júla najteplejší deň v histórii meraní.

Pondelok 3. júla bol najteplejším dňom, aký bol kedy na svete zaznamenaný. Vyplýva to z údajov amerických Národných centier pre environmentálne predpovede (NCEP). TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Priemerná celosvetová teplota dosiahla 17,01 stupňa Celzia. Prekonalo to dosiaľ rekordných 16,92 stupňa Celzia z augusta 2016.

Vlna horúčav v tomto období zasiahla juh USA, Čínu či Severnú Afriku. Nezvyčajne vysoké teploty registrujú aj v Antarktíde.

"Nie je to míľnik, ktorý by sme mali oslavovať," povedala klimatologička Friederike Ottová z britskej univerzity Imperial College London. "Je to rozsudok smrti pre ľudí a ekosystémy."

Vedci za príčinu označujú klimatickú zmenu v spojitosti s vynárajúcim sa javom El Niňo. "Žiaľ, bude to len prvý zo série nových rekordov v tomto roku, keď zvyšujúce sa emisie (oxidu uhličitého) a skleníkových plynov spolu s rastúcim javom El Niňo posúvajú teploty na nové maximá," uviedol výskumník Zeke Hausfather z americkej klimatologickej organizácie Berkeley Earth.

12 gon erk