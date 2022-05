Princezná Charlene sa po mesiacoch skrývania konečne objavila po boku so svojou rodinou, ale pohľad na ňu desí, veď pozrite, ako vyzerá! To neveští nič dobré!

Už na prvý pohľad s ňou niečo nie je v poriadku, ale nikto poriadne nevie, čo je vo veci. Keď začiatkom minulého roka manželka princa Alberta, princezná Charlene odišla do Afriky na misiu na záchranu nosorožcov, povrávalo sa, že skutočným dôvodom boli nezhody s jej manželom, či rovno nevera. Princ Albert je známy sukničkár a jeho manželka sa dokonca musela vyrovnať s existenciou ľavobočkov.

Zdalo sa teda, že do Afriky si okrem iného išla aj vyčistiť hlavu, a dokonca bola pre to ochotná na čas opustiť aj svoje dvojičky. Lenže potom Charlene nečakane vážne ochorela. Dlhé mesiace sa zotavovala z ťažkej infekcie ucha a nosohltanu, dokonca podstúpila aj niekoľko operačných zákrokov. Keď sa napokon v novembri minulého roka vrátila do Monaka, všetkým sa naskytol veľmi smutný pohľad. Niekdajšia "kočka" vyzerala všelijako, len nie dobre, a celkom výstižné by bolo povedať, že pôsobila až zúbožene...

Po návrate do Monaka jej kroky nesmerovali k manželovi a deťom, ale skončila rovno v starostlivosti psychiatrov na prestížnej súkromnej klinike vo Švajčiarsku. Jej odlúčenie od rodiny vyvolalo špekulácie o možnom rozvode. A keď sa teraz objavila po dlhom čase na verejnosti v spoločnosti manžela a detí Jacquesa a Gabrielly, vyzerala, akoby bola celkom mimo. Pohľad do prázdna, len stískala ramená dcére stojacej pred ňou. A pozrite, aká je celá zmenená, FOTO v GALÉRII... To neveští nič dobré!