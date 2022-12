Princezná Kate vie ako zaujať. Týmto outfitom všetkým vytrela zrak.

Po prvý raz od smrti kráľovnej Alžbety (†96) absolvovali britský následník trónu princ William a jeho manželka, princezná Kate zahraničnú cestu do Spojených štátov. Zároveň to bola aj ich prvá cesta, počas ktorej používali svoje nové tituly princ a princezná z Walesu.

Ich cesta do USA už tradične vzbudila pozornosť nielen tým, že sa stretli s množstvom významných osobností, počnúc prezidentom Bidenom, ale zúčastnili sa aj odovzdávania ceny Earthshot Prize, ktorú dostávajú ľudia pracujúci na riešení dopadov klimatických zmien.

Samozrejme, najväčšiu pozornosť pútala princezná Kate, a to nielen tým, ako vyzerá, ale aj tým, ako sa oblieka. A práve na odovzdávanie ceny Earthshot Prize sa nahodila do outfitu, ktorým všetkým vytrela zrak. A chcelo to aj dávku odvahy. Princezná si dala šperky z pozostalosti princeznej Diany, ktoré ladili s jej slávnostnou róbou, no tou róbou všetkých šokovala. Princ William z nej nedokázal spustiť oči. Pozrite FOTO v GALÉRII.