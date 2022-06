Tak to je gól! Keď uvidíte Madonninho syna Rocca, neuveríte vlastným očiam: To že je on? FOTO

Dlhovlasá "mánička" či dohola vystrihaný rebel? Tak takto už syn slávnej Madonny Rocco Ritchie nevyzerá. Pozrite FOTO!

Ako tínedžer si Rocco Ritchie (21) prežil turbulentné časy a jeho slávna mama s ním. Madonna (63) sa so svojím bývalým manželom, režisérom Guyom Ritchiem (53), mesiace naťahovala o opatrovníctvo syna a napokon obaja pristúpili k dohode, že Rocco bude žiť s otcom v Londýne, kým Madonna má zázemie v USA. Navyše, Rocca chytili v londýnskej štvrti Primrose Hill s ilegálne držanou marihuanou.

Rocco sa narodil v roku 2000, len pár mesiacov pred svadbou svojich rodičov. Madonna už mala dcéru Lourdes s Carlosom Leonom. V roku 2006 Madonna s Guyom Ritchiem začali proces adopcie ďalšieho syna Davida Bandu z Malawi, ktorý trval skoro dva roky. Len pár mesiacov po ukončení adopcie sa však pár rozviedol. V roku 2009 si Madonna potom ešte adoptovala dcéru Mercy James tiež z Malawi. Rocco to pri životnom štýle svojej mamy nemal ľahké, a tak zvolil štýl správania sa typu: „Mám to na háku.“ A bolo to vidieť aj na jeho vzhľade. Po uliciach sa zvykol špacírovať zväčša v neforemných teplákoch, mikine, dlhé vlasy na spôsob "máničky" vymenil za provokatívne vyholenú hlavu.

No zdá sa, že Rocco dospel, v auguste oslávi už 22. narodeniny a vyzerá teda celkom inak, ako si ho pamätáme z jeho tínedžerských rokov. Ani nebudete veriť, že je to ten istý človek. Rocco sa nedávno objavil spolu so svojou sestrou Lourdes v Paríži na týždni módy. V béžovom menčestrovom obleku, bledo modrej košeli s čiernou kravatou a mokasínach bol za veľkého elegána. Z Rocca vyrástol veľký fešák, Madonna aj Guy Ritchie môžu byť na svojho syna pyšní.