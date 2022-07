Najmladší syn Donalda Trumpa (76) a jeho manželky MelanieTrump (52) Barron (16) svojíím zjavom všetkých prekvapil.

Na pohrebe Ivany Trump sa okrem tretej manželky Donalda Trumpa Melanie zúčastnil aj ich spoločný syn Barron. Zdá sa, že ešte len nedávno bol bábätkom, no z najmladšieho potomka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa je už nejaký ten rok tínedžer, v marci oslávil 16. narodeniny, a dá sa povedať, že z neho rastie hclap ako hora. Barron Dávno prerástol svoju mamu Melaniu (181 cm) aj otca Donalda (190 cm). Mladík v tomto veku meria už 201 cm, a tak je najvyšší v celej Trumpovskej rodine, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Naše staré mamy by povedali, že sa narodil so zlatou lyžičkou v ústach. Najmladší syn Donalda Trumpa a jediný syn jeho tretej manželky Melanie Barron William mal od detstva rozprávkový život, aspoň čo sa materiálnych vecí týka. Od svojho narodenia má pre seba celé poschodie rodinného podkrovného bytu Trump Tower, ktorý jeho matka nazýva „Barronova obývačka.“ Poschodie v odhadovanej hodnote 100 miliónov dolárov, obsahuje stĺpy z bieleho carrarského mramoru a krb z bieleho mramoru. Medzi jeho hračky v detstve patril napríklad mini Mercedes-Benz s prispôsobenou poznávacou značkou.

Barron hovorí po anglicky aj po slovinsky, rodným jazykom svojej matky a jazykom, ktorým sa rozpráva so svojimi starými rodičmi, ktorí žijú v New Yorku. Donald Trump sa svojím najmladším synom vždy rád pochválil. Keď sa Barron v roku 2006 narodil, jeho otec bol na svojho piateho potomka taký hrdý, že ho ako dvojmesačného vzal so sebou šou Oprah Winfrey, aby sa s ním mohol verejne popýšiť. A aj neskôr, počas prvej prezidentskej debaty pri diskusii o kybernetickej bezpečnosti sa o svojom najmladšom synovi hrdo zmienil: "Mám syna. Má 10 rokov. Má počítače. S týmito počítačmi je taký dobrý, že je to neuveriteľné."