Princezná Kate a Meghan Markle sa ukázali opäť v spoločnosti, no ten rozdiel medzi nimi je neskutočný. Budete len oči otvárať!

Kráľovské švagriné boli opäť raz stredobodom pozornosti, keď sa po čase ukázali v spoločnosti. Samozrejme, každá zvlášť a každá na podujatí, ktoré korešponduje s momentálnou rolou, ktorú zastávajú v živote. A ten rozdiel medzi nimi je neskutočný.

Princezná z Walesu (40) sa zúčastnila v Buckinghamskom paláci na recepcii pre diplomatov a bola opäť neprehliadnuteľná. Vyzerala skutočne kráľovsky. V elegantných vínových šatách s modrou šerpou a korunkou vo vlasoch bola veľmi reprezentatívna a hodná postu budúcej kráľovnej. Kate si pripla na šaty žltú brošňu, ktorá predstavuje rád udeľovaný ženám z kráľovskej rodiny, ktoré boli blízke zosnulej kráľovnej. Na brošni je zároveň vyobrazený portrét Alžbety II., čím vzdala hold zosnulej kráľovnej.

Zato Meghan Markle sa blysla celkom inak a taktiež úplne inak si "uctila" pamiatku babičky svojho manžela. Na Netflixe sa dnes objavia prvé tri diely dokumentu Harry a Meghan, v ktorom Meghan bude rodinu osočovať z toho, ako v kráľovskej famílii trpela. Človek z produkcie Netflixu britskému denníku The Mirror potvrdil, že obavy, ktoré kráľovská rodina z dokumentu má, sú úplne oprávnené. „Je to oveľa horšie, než si vôbec dokážu predstaviť. Bude to naozaj veľmi výbušné a veľmi ich to poškodí!“ avizuje človek znalý celého obsahu. Diely 4, 5 a 6 potom publikum d

ostane za týždeň.

Meghan spolu s Harrym "nakydali" na kráľovskú rodinu, a za to teraz dostali cenu za antirasizmus. Meghan sa na tu slávu tiež patrične "vyštafírovala". Zzvolila si šaty šité na mieru, a to z módneho domu Louis Vuitton. Vyznačujú sa odvážnym rázporkom až po stehná a výstrihom cez rameno. A ako doplnok si dala prsteň princeznej Diany z akvamarínu za 90 000 dolárov. Obrovský smaragdový brúsený prsteň si objednala princezná Diana od klenotníka Aspreyho niekedy na začiatku 90. rokov. Teraz ho nosí Meghan Markle, a zjavne jej neprekáža, že je to symbol kráľovskej rodiny...